Ezra Miller cambia el traje de Flash por tacones y orejitas de conejo

Ezra Miller posó para la revista Playboy en tacones y orejitas de conejo, dejando atrás los estereotipos y demostrando que esta revista no sólo puede ser dirigida a hombres.

Miller nació en Nueva Jersey y tuvo una adolescencia difícil con dolores de crecimiento literales. "Tengo huesos extraños, ¿sabes, Ryan?" Cuando le digo que no lo sé, pregunta con una sonrisa pícara: "¿Quieres sentirlos? ¿Estás seguro? ”Luego toma mi mano y la pone en su brazo, cuello y esternón, y de hecho, definitivamente tiene algunos huesos allí que los médicos no pueden explicar, y que todavía causan dolor periódico hasta el día de hoy: Narra la entrevista para la revista.

"Estoy tratando de encontrar seres extraños que me entienden como un extraño ser fuera del bate, y me siento como si estuviera casada con ellos hace 25 vidas." la #FantasticBeasts estrella Ezra Miller se pone orejas de conejito y se sienta con Playboy para hablar Polyamory, dolor, placer, y más.

El actor de "Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald" se mostró natural, libre y muy profesional en la sesión fotográfica para la revista con las tradicionales orejitas de conejo, stilettos y medias de red, labios rojos, incluso un vestido en transparencias.

El joven promesa de 26 años eligió usar en la sesión los atuendos que se muestran en las imágenes.

“Ezra Miller no solo está cambiando a Hollywood. Acaba de cambiar la vida de un periodista, que de repente, aunque fugazmente, ya no se siente como un brindis”, indicó el periodista Ryan Gajewski.





