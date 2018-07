¡De candidata a conejita! Ella quiere desnudarse para los caballeros

Puebla.- Ana Sofía Orellana, la excandidata a diputada local de Nueva Alianza por el distrito 17 en Puebla, está más que dispuesta a ser parte de la revista Playboy y deleitar la pupila de los caballeros en una próxima edición.



Orellana, quien causó polémica por hacer campaña política en Tinder (red social que se caracteriza por fomentar relaciones interpersonales y "encontrar a tu pareja ideal"), aseguró que aparecer en la portada y las páginas del conejito es uno de los sueños que también ha tenido como mujer, motivo por el cual ya ha estado en pláticas con los directivos.

“Fue una invitación que me hicieron y se dio con este movimiento de Tinder. A raíz de eso se comunicaron conmigo, (la propuesta) había quedado en pausa y hasta ahorita se volvieron a comunicar conmigo. Estuvimos en pláticas con los directores de casting y el chiste es hacer fotografías para la revista”, comentó a El Sol de Puebla.

Aunque aún no hay fecha para el shooting fotográfico, ya tiene una idea del concepto que quiere manejar.

“Les hice una propuesta de estilo que va orientada a la cuestión artística y editorial que maneja la revista, porque sería la forma en la que a mí me gustaría proyectarme… quiero darle un enfoque positivo, que sea algo que no solo impacte en el público masculino… lo que a mí me interesa es que la mujer también se pueda ver reflejada en todo esto porque se trata de hablar del empoderamiento femenino”.

Aseguró que aparecer en una revista para caballeros sin ropa o en lencería no es algo malo, por el contrario, es hacer realidad uno de sus sueños.

“Es parte de la libertad de expresión y el respeto que nos merecemos como mujeres en cualquier tipo de prácticas, ya que no estamos haciendo nada malo, solamente es cumplir nuestros deseos, nuestros sueños; ser mujeres autosuficientes, ser mujeres mentalmente maduras que puedan sobrellevar este tipo de situaciones sin pensar en qué puedan decir los demás y esto, a su vez, proyectarlo en la sociedad para que exista una verdadera tolerancia”.

De la misma manera, adelantó que desea crear una asociación civil para apoyar a mujeres que se encuentran es situaciones de vulnerabilidad.

“Hay que aportar nuestro granito de arena para que se vayan deteniendo poco a poco los feminicidios y detener esto que viven a diario las mujeres… mi intención es muy positiva, tengo planes de abrir una asociación en apoyo a mujeres jóvenes y va ligado al apoyo pro mujer”.

Durante la tarde de ayer la también cantante, actriz y modelo acompañó a la playmate Gabi Wolscham durante el recorrido que hizo por nuestro estado y aprovechó para repartir autógrafos a la par de la paraguaya.