¡Qué calor! Kendall y Kourtney encienden las redes con sexys bikinis

Kendall Jenner y Kourtney Kardashian aprovecharon el caluroso clima de California para darse un chapuzón y mostrar su lado sexy en la alberca.

Tal parece que Kendall se dio un respiro de las pasarelas para visitar a su hermana mayor Kourtney en la ciudad de Calabasas, donde ambas disfrutaron de un día en la piscina.

En sus respectivas cuentas de Instagram las hermanas presumieron sus sensuales bikinis, Kendall en un traje rojo con azul y Kourtney en tono rosa.

cute but she’ll rip your face off Una publicación compartida de Kendall (@kendalljenner) el 28 May, 2018 a las 3:15 PDT

Pero no solo tomaron el sol, pues también mostraron que se divirtieron como niñas en los flotadores y en una guerra con pistolas de agua con las que hasta recrearon una foto muy al estilo de Los Ángeles de Charlie.

low key Una publicación compartida de Kourtney Kardashian (@kourtneykardash) el 28 May, 2018 a las 4:07 PDT

kamp kourtndall Una publicación compartida de Kourtney Kardashian (@kourtneykardash) el 28 May, 2018 a las 7:13 PDT