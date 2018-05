Sexy celebración: Yanet García alcanza 6 millones de seguidores en Instagram

Yanet García mejor conocida como la “chica más sexy del clima” se ha caracterizado por la sensualidad que derrocha en sus fotos de instagram, mismas que han logrado atraer a 6 millones de seguidores, por lo que, fiel a su estilo la conductora decidió celebrar con una imagen muy candente.

En dicha publicación la integrante del programa Hoy escribió, “Llegamos a 6 MILLONES! Muchas gracias Thank you so much guys!!!!!” y se le puede ver con un traje de baño rojo de una pieza, abierto por el costado, con zapatos de tacón y con el cabello alborotado para darle otro toque.

Llegamos a 6 MILLONES! Muchas gracias 😍❤️🔥 🇲🇽 Thank you so much guys!!!!! Una publicación compartida de Yanet Garcia 🇲🇽 (@iamyanetgarcia) el 22 May, 2018 a las 12:30 PDT

Pero la celebración no pasó desapercibida para el medio de la farándula y menos para su compañera del programa matutino de Televisa, Galilea Montijo, quien comentó en la publicación: "Que te pasaaaaaas? a partir de mañana comes pozole" en alusión a su torneado cuerpo.

Otra que se hizo presente en el festejo fue la periodista de espectáculos Shanik Berman quien afirmó: "Wow mi Yanet divina si yo llego a 6 millones me encuero y tu conmigo... mil felicidades bella te quiero mucho".

La publicación tiene miles de comentarios y ya rebasa los 300 mil likes. ¿tú ya te uniste a la celebración?

