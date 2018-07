Mauricio Clark, otra vez en la polémica: “La homosexualidad es parte de mi pasado”

Siempre en el centro de la polémica, el conductor Mauricio Clark ahora impacta al público tras afirmar que la homosexualidad es parte de su pasado.



Esta declaración se suma a una entrevista que dio al programa “Intrusos”, donde señaló que retoma su vida “como me hizo Dios, naturalmente”, pues “mi sueño es ese, formar una familia, educar y sobre todo darle la oportunidad a los niños lo que Dios me ha podido dar”.

¿Que qué opino de la homosexualidad?



- Que es parte de mi pasado. — Mauricio Clark (@clarketo) 22 de julio de 2018

“Lo más difícil que he hecho en mi vida y que me siento muy orgulloso, es haberme arrepentido ante Dios, haberme perdonado por todas las aberraciones que cometí, porque no solo fui adicto a la cocaína, fui adicto a la pornografía, a la prostitución”, declaró a la emisión que conducen Juan José Origel, Aurora Valle, Martha Figueroa y Maca Carriedo.



Las reacciones y críticas en redes sociales no se hicieron esperar, por lo que Mauricio respondió que “los que exigen respeto y tolerancia, son los primeros que ofenden y atacan”.



Increíble, pero cierto. Justo los que exigen respeto y tolerancia, son los primeros que ofenden y atacan, discriminándose a sí mismos.



Abrazo con amor y respeto a la comunidad gay, pues con Dios he aprendido que cada quien es responsable de su propia vida.



¡Bendiciones chav@s! — Mauricio Clark (@clarketo) 21 de julio de 2018

Sin embargo, en una entrevista para un diario de circulación nacional, Clark dijo que “se está malinterpretando o desatando una información errónea” y “estoy muy tranquilo con lo que está pasando”.



Asimismo, subraya que la religión lo ha transformado: “en efecto, Dios cambió mi vida y la sigue cambiando y la sigue transformando de una manera que jamás imaginé.

Una publicación compartida por Mauricio Clark (@mauricioesclarketo) el 13 de May de 2018 a las 2:23 PDT

Desde que reveló en 2013 su adicción a las drogas por no aceptar su homosexualidad, el ex reportero de Televisa ha vivido en una continua lucha para superar sus problemas personales, entre rehabilitaciones y proyectos profesionales fallidos.



El conductor tuvo una relación de tres años con Iván Peralta y hasta planes de boda tenían, pero su compromiso se canceló en 2016 por “recomendación de sus terapeutas”.

¡¡AMO A MI FAMILIA!! pic.twitter.com/W4PgF7zhaA — Mauricio Clark (@clarketo) 25 de marzo de 2016

Alejado de los medios de comunicación, Mauricio Clark se ha dedicado a impartir conferencias y escribir sobre las adicciones a las drogas y el infierno que ha vivido, prueba de ello es que perdió todo su dinero y además se sometió a una operación de nariz tras las secuelas que le dejó la cocaína.

¡Estoy feliz! La versión especial de la conferencia #TodoEsPosible fue elegida para ser parte de TED @tedx_official y será traducida en 80 idiomas. Everything is possible if you want it! Una publicación compartida por Mauricio Clark (@mauricioesclarketo) el 10 de Feb de 2018 a las 7:02 PST

