León Larregui se defiende tras acusaciones de hacer playback con Phoenix en el Corona Capital

León Larregui, vocalista de Zoé, mostró su molestia en su cuenta de X tras ser acusado de presuntamente hacer playback cuando fue invitado por la banda Phoenix al escenario, en el primer día del Corona Capital 2023.

Usuarios de redes sociales y asistentes al festival criticaron la interpretación de Larregui, pues consideraron una falta de respeto a la banda francesa y a su vocalista, Thomas Mars, quien sí cantó en vivo.

El cantante no se quedó callado y se defendió por las acusaciones, además, aseguró que en su carrera sólo ha hecho playback en cinco ocasiones y todo por motivos de salud.

“Que ignorante me parece escuchar comentarios como de este imb*cil aquí, acusandome de playback. Las únicas veces que he tenido que recurrir a ese, si, deshonroso recurso fue por haber perdido la voz y para no cancelar. 5 veces máximo en 39 años…Lo que pasó ayer, está fuera de mi control, ni es Zoé ni es León solo, los ingenieros de sala de esta banda decidieron por nervio o por error, irse con las pistas, si quieres hablar de playback preguntale a tu mamá”, escribió León.

Larregui con Phoenix, el momento random del Corona Capital 2023

Phoenix es una banda muy querida por los mexicanos por su estilo ecléctico y expresión musical, por lo que la colaboración con Léon Larregui en el escenario dejó sorprendidos a los asistentes al show.

Los músicos se presentaron por tercera vez en el festival Corona Capital, luego de 10 años desde su última presentación en la Curva 4 del Autódromo Hermanos Rodríguez.

En esta edición, Phoenix prendió a su público con éxitos como “To Young”, “Everything is Everything” y “If I Ever Feel Better", pero el momento más “random” según las redes sociales, fue la aparición de Larregui interpretando “Artefacto” junto al vocalista de Phoenix, aunque muchos asistentes aplaudieron la participación sorpresa de León a otros les disgustó notar que su voz iba por un lado y la melodía por otro.