Crédito a quien lo merece: Peso Pluma responde a Pedro Tovar tras entrevista con Jimmy Fallon

Durante una presentación en California, EU, el famoso cantante de corridos tumbados Peso Pluma, aclaró que ha tenido conversaciones con Pedro Tovar, luego de los rumores de que éste, ya no lo dejaría cantar la famosa canción "Ella Baila Sola".

"No hablo en entrevistas porque a mí no me gusta el chisme, a mí donde me gusta hablar es en el escenario y les voy a decir una cosa, yo y mi compa Pedro y mis compas de Eslabón (Armado) hablamos", explicó.

Del mismo modo, previo a cantar el famoso éxito durante su concierto, dio el crédito a Pedro Tovar, integrante de la agrupación estadounidense de música regional mexicana, Eslabón Armado, quien semanas antes reclamó al intérprete de 23 años por no indicar que la canción pertenece a dicho grupo durante el programa de Jimmy Fallon.

"Déjense de ponernos en notas amarillistas, somos los dos mexicanos (...) los chismes siempre van a haber, siempre nos van a poner como los malos de la película, crédito al que se merece y ese es Pedro Tovar que escribió la canción", agregó Peso Pluma.

Pedro Tovar emitió en su momento una declaración en sus redes sociales en la que indicó que la canción "Ella Baila Sola" es de su autoría y fue escrita con mucho esfuerzo.

“Vamos a seguir echándole ganas. Tú escribes una canción con esfuerzo, con sentimiento, es tu canción, es tu rola y decides montar a alguien más que te gusta su música. Básicamente es lo que es, no recibí crédito por mi rola, pero no me agüito. La rola es 100 por ciento mía”, puntualizó.

Por último, Doble P, enalteció a las personas que estuvieron involucradas en el posicionamiento a nivel mundial de "Ella Baila Sola".