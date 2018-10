Demian Bichir se une al elenco de la película "Godzilla vs Kong"

El actor mexicano Demian Bichir está en pláticas para determinar se unirá a la producción fílmica de “Godzilla vs Kong”, informó The Hollywood Reporter.

Bichir se unirá a Millie Bobby Brown, Julián Dennison, y Brian Tyree Henry en el elenco de la cinta que será dirigida por Adam Wingard.

Cine "Energías estuvieron presentes en el rodaje de La Monja", confiesa Demian Bichir





Demian Bichir, que recién protagonizó la cinta de terror ‘The Nun’, se unirá a Godzilla vs. Kong, una producción de los estudios Legendary y Warner Bros, que comenzará en noviembre próximo en Atlanta, con la intención de ser estrenada el 22 de mayo de 2020.

Los detalles del personaje y la trama se mantienen en reserva, pero la película presentará la reunión de dos de las criaturas más famosas del cine con la intención de descubrir quién es el rey de todos los monstruos, Godzilla o Kong.

Bichir fue nominado a un Premio Óscar por su trabajo en el drama “A Better Life” y apareció en "The Hateful Eight" de Quentin Tarantino.

El actor mexicano interpreta a un sacerdote que se enfrenta al mal en “The Nun”, que se ha convertido en la película más taquillera de la franquicia de terror de New Line, basada en The Conjuring.

La película ha recaudado más de 359 millones de dólares en todo el mundo, con un presupuesto de alrededor de 22 millones de dólares.

Bichir también podrá ser visto en “Chaos Walking”, una nueva versión de “The Grudge”, y protagoniza y produce “The Grand Hotel” de ABC.

Gossip Listo el guión de la secuela Sexo pudor y lágrimas

Cine Confirma Joaquín Cosío la secuela de "Matando Cabos"