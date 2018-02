Tensión entre Samantha y Carrie de "Sex and the City" sale a la luz

Tras años de rumores sobre las presuntas tensiones entre varias de las protagonistas de la comedia "Sex and the City", las fricciones salieron finalmente a la luz el sábado.

Desde hace tiempo era un secreto a voces que la estrella de la popular serie de HBO, Sarah Jessica Parker, mantiene una mala relación con Kim Cattrall, una de sus tres compañeras de reparto.

Cuando la comedia empezó en 1998, Parker ya era amiga de Cynthia Nixon, quien encarnaba a una de sus tres "mejores amigas" en Manhattan. Luego también estableció una buena relación con Kristin Davis, la cuarta coprotagonista.

Pero las cosas con Cattrall siempre fueron diferentes.

El sábado en la mañana, Cattrall posteó un duro mensaje en su cuenta de Instagram: "No necesito tu cariño o tu apoyo en este trágico momento @sarahjeessicaparker".

My Mom asked me today “When will that @sarahjessicaparker, that hypocrite, leave you alone?” Your continuous reaching out is a painful reminder of how cruel you really were then and now. Let me make this VERY clear. (If I haven’t already) You are not my family. You are not my friend. So I’m writing to tell you one last time to stop exploiting our tragedy in order to restore your ‘nice girl’ persona. Copy and paste link https://nypost.com/2017/10/07/inside-the-mean-girls-culture-that-destroyed-sex-and-the-city/ Una publicación compartida de Kim Cattrall (@kimcattrall) el Feb 10, 2018 at 5:20 PST

"Mi madre me preguntó hoy, '¿cuándo te dejará tranquila esta hipócrita de @sarahjessicaparker?' Tu continuo contacto es un recuerdo doloroso de lo realmente cruel que eras entonces y ahora", añadió.

Parker dedicó a Cattrall un mensaje en sus redes sociales en el que le trasladó su "cariño" y sus "condolencias" por la muerte de su hermano Chris, hallado muerto en su casa de Canadá la semana pasada.

It is with great sadness that myself and my family announce the unexpected passing of our son and brother, Chris Cattrall. At this time we ask for privacy but we want to thank you all on social media for your outpouring of love and support in this trying time. Una publicación compartida de Kim Cattrall (@kimcattrall) el Feb 4, 2018 at 1:00 PST

Cattrall agregó un enlace de un artículo del New York Post titulado: "La cultura interna de las chicas malvadas destruyó 'Sex and the City'".

La actriz, de 61 años, le hizo una advertencia: "Tu no eres mi amiga. Así que estoy escribiendo para decirte por última vez que dejes de explotar nuestra tragedia para recuperar tu imagen de personaje de 'niña buena'".