Drake Bell confiesa que fue víctima de abuso sexual por un empleado de Nickelodeon

Drake Bell reveló por primera vez que fue víctima de abuso sexual cuando aún era menor de edad y una estrella de Nickelodeon.

El actor ha destapado una parte oscura de su vida que contará a detalle en el documental "Quiet on Set: The Dark Side of Kids TV", según Business Insider.

El documental está a cargo de Investigation Discovery y será transmitida los próximos 17 y 18 de marzo, por si quieres conocer más de esta parte de la vida de Drake.

¿Quién abusó sexualmente de Drake Bell?

Drake Bell dijo que tenía 15 años cuando el entrenador de diálogo de Nickelodeon, Brian Peck, abusó sexualmete de él.

El empleado de la compañia de entretenimiento trabajó en "Drake & Josh", "The Amanda Show" y "All That".

Drake protagonizó de 1999 a 2002 "The Amanda Show" antes de trabajar en la famosa serie de Nickelodeon, "Drake & Josh", que se estrenó en el 2004.

Durante más de 20 años, el actor mantuvo su anomimato como una de las víctimas de Brian Peck, quien fue arrestado en agosto de 2003 por estar relacionado con 11 cargos por abuso sexual.

En 2004, Peck aceptó haber realizado un acto lascivo con un chico de 14 o 15 años y de tener sexo oral con un menor de 16 años.

Las declaraciones son recientes, así que aún queda ver qué sucede con el caso, mientras tanto, puedes ver el docuemental a mediados de marzo.