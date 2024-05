Dua Lipa recuerda en Saturday Night Live los memes por su baile viral, ¿mejor reírse de sí misma?

Dua Lipa es una de las cantantes con mayor popularidad en la actualidad, aunque durante su carrera algunos comentarios o burlas hacía ella la han herido al grado de poner en peligro su continuidad en la música. Sin embargo, de eso ya han pasado algunos años y ahora hasta se ríe de los memes que le han hecho.

El viernes, Dua Lipa lanzó Radical Optimism, su tercer álbum de estudio que llega cuatro años después del último material que pudieron disfrutar sus fans. Para darle promoción, la intérprete de Houdini se presentó en Saturday Night Live, un show de televisión en el que una de las dinámicas es que los invitados se presentan con un monólogo.

Fue precisamente en el monólogo donde Dua Lipa aprovechó para agradecer a sus papás y hablar de un pasaje doloroso en su carrera, que fue cuando uno de sus bailes se convirtió en un meme viral.

Al iniciar su monólogo, Dua Lipa recordó cuando la actriz Wendy Williams no pudo pronunciar su nombre y lo cambió a Dula Peep, ¿suena parecido?

“Mi nombre es Dua Lipa o algunas personas pueden llamarme Dula Peep, pero Dua Lipa es mi verdadero nombre. Dua es albanés por amor y Lipa es albanés por mi apellido”, dijo la cantante provocando la risa del público presente en el foro.

Dua Lipa se ríe de un momento "humillante"

Al hablar de su álbum, la cantante dijo que muchas personas le preguntan sobre el significado, por lo que dijo se refiere a "ver el lado bueno de cada situación". En su caso, Dua Lipa hizo mención de un momento que catalogó como humillante.

En 2018, cuando la carrera de Dua Lipa iba en ascenso, el público la convirtió en un meme por un baile que realizó durante la canción "New Rules" en los Brit Awards, cuestionado si merecía el reconocimiento mundial que estaba adquiriendo, pues señalaron que le hacía faltaba energía.

Incluso, en una entrevista con The Guardian, la cantante de 28 años confesó que se sintió humillada y ridiculizada cuando la gente se reía de su forma de bailar.

"Cuando la gente tomó ese fragmento mío bailando y lo convirtió en un meme, y luego cuando gané el Grammy al mejor artista nuevo y la gente dijo: 'Ella no se lo merece, no tiene presencia en el escenario, no va a durar acá.' Esas cosas fueron dolorosas. Fue humillante", dijo Dua Lipa.

No obstante, seis años después logró reírse de ese momento.

Todos tenemos problemas, incluso yo. Hay gente que llamó a mi baile perezoso y dijo “ve a esa chica, no nos da nada”, pero les di el mejor meme de todos los tiempos.

Dua Lipa jokes about “Dula Peep,” the “go girl give us nothing” meme and more in SNL monologue. pic.twitter.com/RyrMjZUMEa — Pop Crave (@PopCrave) May 5, 2024

Posteriormente, Dua Lipa interpretó en vivo algunas de las canciones que conforman su tercer álbum titulado Radical Optimism, una de ellas fue "Happy for you".

Aunque Dua Lipa no ha dejado de estar en la conversación o lanzar éxitos como la canción "Dance the night" para la película Barbie, tuvieron que pasar cuatro años para que sus fans disfrutan de más música.