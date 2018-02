El amor lo puede todo: famosas que gritaron al mundo la belleza de sus novias

Nada mejor que este 14 de febrero para conocer las historias de estas famosas que lucharon por su amor al ser cautivadas por la belleza de sus parejas.

El amor puede ser difícil, efímero y un poco superficial en Hollywood, y se complica más para aquellos actores que han confesado sus preferencias sexuales, pues la intolerancia aún está presente en el mundo del espectáculo.

Sin embargo, contra todos estos obstáculos, hay parejas que han superado las críticas y los prejuicios, demostrando frente a las cámaras su felicidad junto a alguien más sin importar de quién se trate, y por qué no, hasta presumir la belleza de su amorcito.

Ellen DeGeneres y Portia de Rossi

La irreverente conductora conquistó a Portia en 2004, y tanta fue su felicidad que en 2008 se casaron, siendo un gran ejemplo a seguir y la cara de la comunidad lésbica del medio.

Samira Wiley y Lauren Morelli

El amor le llegó a la actriz junto a Lauren, la guionista de "Orange is the New Black", a la cual conoció mientras rodaban la serie. Su gran amor las llevó a que en marzo de 2017 se casaran, luciendo espectaculares.

Ellen Page y Emma Portner

La joven actriz es una de las principales defensoras de los derechos homosexuales, en 2014 reveló sus preferencias en una conferencia, sirviendo de ejemplo a miles que aún temen por este tipo de situaciones. Su actual pareja Emma Portner ha resaltado siempre la valentía de Page, a quien siempre acompaña a todos lados.

Monserrat Oliver y Yaya Kosikova

La conductora mexicana inició su relación en 2015 con la modelo Yaya Kosikva, a la cual ha presentado desde entonces como su pareja y a quien no se cansa de presumir en sus redes sociales. Aunque hace algunos meses la pareja se vio involucrada en un videoescándalo, eso no las desanimo para gritarle al mundo su felicidad.

