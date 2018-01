Elton John se despide de los escenarios; anuncia su última gira mundial

Tras 50 años sobre los escenarios y después de haber vendido más de 300 millones de discos, Elton John anunció hoy su última gira mundial, que comenzará en septiembre y se alargará durante tres años, ya que se quiere dedicar a sus hijos.



El artista británico, de 70 años, convocó una misteriosa presentación en Nueva York en la que confesó que no va a hacer más giras.



Mi vida ha cambiado y mis prioridades han cambiado. Mis prioridades son mis hijos, mi marido y mi familiadijo el compositor, que recordó la infección bacteriana que le obligó a cancelar el último tour en Estados Unidos y por la que tuvo que ser hospitalizado



"No voy a hacer más giras, aparte de la que comienza este septiembre", afirmó.



El artista hizo el anuncio después de un breve concierto que brindó en una sala de Nueva York, y describió sus planes futuros en una conversación con el periodista de la cadena CNN Anderson Cooper.



Este es el finalafirmó el compositor británico, que insistió en que sus hijos "necesitan unos padres" y le echan de menos, y aseguró que ahora se dedicará a seguir "creando" y escribiendo

Desde hace seis años, el cantante tiene contrato con un teatro de Las Vegas, donde ha ofrecido cerca de medio millar de actuaciones, pero su residencia allí se extingue el próximo 19 de mayo.



El marido de Elton John, David Furnish, dijo en una entrevista a Music Week el pasado noviembre que "Elton nunca dejará de actuar", ya que "hay gente a la que le gusta la idea de una jubilación en la que no hacen nada (pero) para Elton esto sería el purgatorio".



Hoy, en Nueva York, se centró en las decisiones que ha tomado en su plano personal. "En 2015 -recordó-, David y yo nos sentamos con un calendario escolar (de los hijos), y pensé: 'No quiero perderme nada de esto'".

