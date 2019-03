¡Actor de Nosotros los Nobles ya es oficialmente mujer!

El antes conocido actor Carlos Gascón quien interpretó a Peter en la película Nosotros los Nobles, ahora Karla Sofía anunció mediante a su cuenta de Instagram su cambio de nombre de manera legal en España.

La actriz y escritora de 46 años, mencionó que los trámites legales duraron cerca de dos años y recibió el nombramiento oficial el 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer.

Después de dos intensos años llenos de demasiado sufrimiento, por fin cumplí todos los trámites para poder cambiar mi documentación al sexo y el nombre que me corresponden. Y da la casualidad que es en este día, el 8 de Marzo, cuando por fin lo hago. Como le respondí a Jordi Rosado en una entrevista, quizá perdí muchas cosas, a personas que amaba profundamente, pero me encontré a mi misma. Qué mayor motivo de celebración para hoy que haberme dado este regalo.😘👩🏼‍💼

Karla Sofía inició su tratamiento de transformación en 2016, un proceso que asegura ha sido doloroso.







Ahora, la actriz destaca que su proceso de transformación quedará concluido con la operación de cambio sexo, la cual ya tiene planeada, además de la intervención para el implante de senos.



Ya finalicé el tratamiento al que me sometí, y los doctores ya me canalizaron al área de cirugías, pero aún no tengo fecha, debo esperar a que me llamen para hacerme la operación", confesó en entrevista para un medio nacional







Mis personajes favoritos en México. PETER. #NOSOTROSLOSNOBLES

