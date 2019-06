Niurka explota en redes luego de que acusaran a su hija de fumar marihuana

Niurka Marcos se mostró molesta contra las autoridades, debido a que detuvieron a su hija, Romina Marcos supuestamente por estar fumando marihuana en la vía pública con un amigo.

En su cuenta de Instagram, Niurka explicó que su hija no fumó marihuana en la vía pública; incluso afrontó a los policías que la acusaron de dicha acción y señaló que no le mostraron ninguna prueba.

Obviamente nunca mostraron una prueba que pudiera corroborar su palabra contra la nuestra

Destacó que su hija estaba acompañada de su novio al momento del arresto y fue trasladada a un Ministerio Público.

Ya frente al juez se resolvió que en ningún momento se encontraban ni fumando ni tenían posesión de la sustancia ilegal; además señalaron que fueron detenidos sólo porque las autoridades consideraron "sospechosa" su actitud.

Sigue la historia vean como mienten descaradamente

Tras quedar en libertad, medios de comunicación fueron convocados por la actriz para dar a conocer los hechos.

Yo personalmente convoque a los medios de comunicación ellos tienen toda la información verídica y evidentemente usaron como encabezado para vender nota que habían agarrado a mi hija fumando mariguana con el objetivo de que ustedes entren a ver la nota.......

“Medios de comunicación como estos no merecen nuestro respeto se hacen llamar la verdad y sin tentarse el corazón no les importa aplastar la imagen de una joven que apenas están floreciendo yo me voy encargar de que desaparezca no sería la Única vez”.