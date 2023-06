Fans de Lana del Rey cantan con ella a capela tras cancelación de su show en el Glastonbury

Este fin de semana se lleva a cabo uno de los festivales de música más importantes de Europa, el Glastonbury; el escenario en donde decenas de bandas y artistas como Arctic Monkeys, Fatboy Slim, Phoenix y Elton John han prendido a todos los asistentes.

Una de las grandes estrellas que se presentó el sábado pasado fue Lana del Rey, la estadounidense era esperada por miles de fanáticos para cantar éxitos como "Blue Jeans" y "West coast", sin embargo, su show fue interrumpido.

Parte del staff del festival Glastonbury subió al escenario para pedirle a Del Rey que suspendiera su concierto, todo se debío a que la solista llegó media hora más tarde de lo que estaba pactado.

Fans de Lana del Rey cantan a todo pulmón Video Games

A travé de redes sociales, se pudo ver como parte del equipo de seguridad del Glastonbuty subió al escenario para informarle a Lana del Rey que debido a su impuntualidad en su espectáculo tenía que parar, ya que de lo contrario, el horario de los siguientes artistas se vería afectado.

Lana Del Rey without microphone asking the audience to sing Video Games

Minutos después, el micrófono de la cantante fue cerrado, pero ella decidió pedirle a sus fans que la despidieran cantando una de sus canciones más icónicas, "Video Games".

Los asistentes al festival respondieron con un gran entusiamos y de pronto comenzaron a corear la canción, el momento fue tan espléndido, que las bailarinas de Lana del Rey también salieron al escenario para presenciar el memorable momento.

Lana del Rey dará concierto en México

Lana del Rey dará un concierto en el Foro Sol, el 15 de agosto en la Ciudad de México, Ticketmaster puso a la venta los boletos que tendrán un costo desde 3 mil a 700 pesos.