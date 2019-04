Furiosa e inconforme Aracely Arámbula abandona cine por no tener trato especial

La actriz y cantante, Aracely Arámbula, optó por abandonar el cine a pesar de que ya había pagado sus entradas, esto después de haber discutido con personal del lugar.

Durante la transmisión del programa de espectáculos “Con permiso”, Martha Figueroa aseguró que en su visita por la Ciudad de México, Aracely Arámbula organizó una tarde de película con sus amigas e hijos.

La conductora del programa explicó que al llegar al cine, la ex pareja de Luis Miguel quedó inconforme por “no recibir el trato que merecía” y prefirió ya no ver la película, no sin antes reclamarle a varios trabajadores del cine.

No le gustaba ni el asiento, pero ni la pantalla, pero ni las palomitas… nada le gustó

Asimismo, Figueroa destacó que además de su mala actitud, Aracely Arámbula iba fachosa “un pans de uno, una sudadera de otro…”

Entre sus amigas destacó la actriz Michelle Vieth, quien sin importar la decisión de Arámbula, entró con sus hijos a disfrutar de la cinta.