¿Qué le dijo Residente a J Balvin? Aquí te explicamos lo que pasó entre los cantantes

Parece que una nueva guerra entre artistas de ha desatado y todo por los recientes Premios Grammy Latinos, los cuales apenas anunciaron sus nominados, desataron el enojo de J Balvin y posteriormente, la molestia de Residente, que no estuvo de acuerdo con las declaraciones del reguetonero.

Pero de que trata toda esta polémica que surgió esta semana. Aquí te contamos lo que pasó entre los cantantes.

J Balvin enojado con los Latin Grammy

Primero J Balvin se manifestó en contra de los Latin Grammy tras anunciar sus nominaciones, donde el artista consideró que la Academia Latina no había considerado al género urbano, pese a que Balvin está nominado por Canción del Año y Mejor Interpretación de Reguetón.

El cantante pidió a sus compañeros del género que realizaran un boicot contra la premiación y no fueran a la gala.

"Los Grammys no nos valoran, pero nos necesitan. Es mi opinión y nada contra los otros géneros porque se merecen todo el respeto. Pero ya el truco esta aburrido . Les damos rating pero no nos dan el respeto", publicó colombiano.

Residente critica a J Balvin

Luego de que J Balvin manifestara su enojo, René Pérez, mejor conocido como Residente publicó un video en Instagram (el cual ya fue borrado) para arremeter contra el originario de Medellín asegurando que los Gramys Latinos sí valoran al gremio de artistas urbanos pues incluso este añó habrá un homenaje a Rubén blades, que es uno de los cantantes que ha dejado huella en la historia latinoamericana.

"Para entender porque estoy perdido, José. ¿Si los Grammy no nos valoran, entonces por qué yo tengo 31 Grammys? Yo no soy urbano, yo no rapeo, ¿de qué género estamos hablando? Porque, por lo que vi ayer, nominaron a muchos colegas que le metieron cabrón.

Este año se lo dedican a Rubén Blades. ¿Tú le estás diciendo a la gente del género urbano que boicoteen los premios y que no vayan a celebrar la vida artística a Rubén Blades? Un tipo que marcó la historia de la música latinoamericana; un tipo que, a diferencia ti, escribe sus canciones y las siente".

Asimismo, lo criticó señalando que si tanto era su molestia, por qué la edición pasado, donde tuvo 13 nominaciones, no había protestado como ahora.

"Creería lo del boicot si el año pasado, cuando te nominaron 13 veces, no ibas para los Grammy, pero ahí tu no pediste boicot. Pero como de las 13 nominaciones te ganaste un solo Grammy, ahora vuelve el boicot. No sé por qué te molesta tanto, porque, según tú, haces historia cada 15 segundos".

Y para rematar, el vocalista de Calle 13 comparó a J Balvin con un carrito de hot dogs.

"Tienes que entender, José: es como si un carrito de hot dog se molestara porque no se puede ganar una estrella Michelín.

Te explico: tu música es como un carrito de hot dogs, que a mucha gente le puede gustar o a casi todo el mundo, pero cuando esa gente quiere comer bien, se van a un restaurante y ese restaurante es el que se gana las estrellas Michelín. Entonces, si quieres que te nominen, tienes que dejar de hacer hot dogs".

J Balvin reacciona tras declaraciones de Residente

La polémica continuó cuando luego de las declaraciones de Residente, Balvin publicara en su cuenta de Instagram, una fotografía de él acompañado de un carrito de hot dogs, a tono de burla por la comparación del intérprete de Atrévete.

Asimismo, el colombiano aprovechó la imagen para promocionar el estreno de su remix "Sal y perrea" con Daddy Yankee y Sech, sin decir ni una palabra más.

Hasta el momento, el vocalista de Calle 13 no ha contestado a la publicación, ¿será que este pleito llegó a su final o por el contrario, continuará?