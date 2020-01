¿Grimes está embarazada de Elon Musk? Aquí te contamos

La cantante canadiense Claire Boucher, mejor conocida como Grimes, a través de su cuenta de Instagram dio a conocer su posible embarazo, de nada más y nada menos que el dueño de Tesla, Elon Musk.

La historia de amor entre la cante y el empresario surgió en el año 2012, cuando Musk anunció que se había divorciado de su segunda esposa, la actriz británica Talulah Riley (a quien quizá recordarás por la película Orgullo y Prejuicio). Por su parte, Grimes estuvo en una relación intermitente desde 2007 con el vocalista de la banda Majical Cloudz, sin embargo, la historia de amor llegó a su fin, por lo que la cantante permaneció soltera por un largo periodo de tiempo.

Pasaron casi 6 años desde que el empresario se divorció para que ambos pudieran estar juntos. En 2018 a través de su cuenta de Twitter el presidente de Tesla compartió un chiste sumamente nerd sobre la inteligencia artificial. En su cuenta solamente puso “Basilisco de Roko”, frase que les extrañó a sus seguidores que de plano no le prestaron atención.

Después de esto, Elon Musk se enteró que Grimes había utilizado este mismo chiste años atrás, por lo que de inmediato la contacto para entablar conversación con ella sobre este tipo de cosas. Posteriormente, algunos medios dijeron que la productora se había sentido atraída por el empresario al darse cuenta que hace tiempo nadie utilizaba el chiste, que por cierto, es uno de sus favoritos.

La primera aparición en público de esta pareja se dio el 7 de mayo de 2018 en uno de los eventos sociales más esperados del año, la Met Gala. La pareja lució muy acaramelada, momento que los paparazis no dudaron en captar. A partir de ese momento confirmaron que se encontraban en una relación amorosa.

Ahora, Grimes sorprendió a sus seguidores de Instagram con una instantánea en la que luce en topless. A pesar de que es normal que la cantante canadiense suba este tipo de contenido porque es parte de su concepto, lo que más llamó la atención fue que en su vientre se podía apreciar de manera clara la sombra de un bebé (que también podría ser normal en ella y que tendría relación con el lanzamiento de su próximo disco, Miss Anthropocene).

“Pensé en censurarla por un minuto caliente jaja, pero la foto es mucho menos salvaje sin los pezones. Además, estar embarazada es un estado de ánimo muy salvaje y bélico. Podría ser lo que es. La mayoría de mis amigos me dijeron que no las publicara, así que me sentí afectada por la psicología inversa. Interrogué a mi vergüenza sobre ello y decidí que era una suma extraña de auto-odio interno para sentirme incómoda en mi cuerpo”. Fue el mensaje que escribió la cantante en su cuenta.

De acuerdo con varios portales informativos, la imagen publicada en la cuenta de Instagram de la cantante no tiene nada qué ver con su nuevo material discográfico, sino que en realidad Grimes le está confirmando al mundo entero que está esperando un hijo del dueño de Tesla. Ni el empresario ni la cantante han confirmado esta noticia, pero de ser cierto, este bebé heredaría el talento musical de su madre y de su padre, un enorme imperio tecnológico de al menos 20.8 miles de millones de dólares que compartiría con otros 5 hermanos.

Al enterarse del posible embarazo de Grimes, una ola de memes surgió inmediatamente en las redes sociales, especulando el aspecto que tendrá el pequeño.

