Grimes se disculpa por su decepcionante actuación en el Coachella

Grimes se presentó en el escenario "Sahara" del Festival Coachella el pasado 13 de abril, pero su espectáculo resultó decepcionante para los asistentes.

La Dj tenía planeado un set de 50 minutos en donde mezclaría los éxitos tan esperados por el público como “So Heavy I Fell Through the Earth” o “Génesis”, sin embargo, tuvo problemas con las pistas y no pudo solucionarlo.

¿Por qué critican el show de Grimes en el Coachella?

Cuando Grimes tocaría “Music 4 Machines” la pista iba a una velocidad mayor de la que debería, por lo que el sonido era caótico.

“Esto es difícil de explicar, pero estamos teniendo un error técnico mayor. No me juzguen por ser mala en calcular cosas”, expresó la artista.

Cómo los problemas técnicos continuaban, la cantante dijo a su público que ella era mala en las matemáticas, lo que le dificultaba poder realizar las mezclas, así que daría el show con pistas.

“No puedo hacer matemáticas. Son casi imposibles de mezclar, así que el resto de mi set no serán mezclas, pero aun así será divertido”, anunció Grimes durante su presentación.

Fans de Grimes la critican por set en el Coachella

Las críticas a Grimes por no saber mezclar en vivo no pararon desde el mismo momento en que sucedía el concierto.

A través de redes sociales, la actuación de la Dj junto decenas de comentarios donde le exigieron aprender a mezclar de verdad.

“Deja los trajes cursi y aprende a ser realmente DJ”, "Problemas técnicos ...problema de habilidad”, “Finalmente el mundo llega a ver qué chiste es ella”. “¿Arreglar sus tornamesas? ¿Quieres decir que le enseñe a ser realmente un Dj? Debería volver a lo que sea que estuviera usando para su primer disco. No ha sido bueno desde entonces. Solo mercadeo de basura”, fueron algunos de los señalamientos contra Grimes.

Grimes pide disculpas por su show en el Coachella

Grimes ofreció disculpas en su cuenta de X por los problemas técnicos en su actuación en el primer fin de semana del Coachella y dio una explicación de lo que sucedió con su Dj Set.

“Quiero disculparme por los problemas técnicos con el programa de esa noche. Quería volver muy fuerte y normalmente siempre me encargo de cada aspecto de mi programa yo misma; para ahorrar tiempo, esta fue una de las primeras veces que subcontraté cosas esenciales como los bpm de rekordbox y dejé que otra persona organizara las pistas en la tarjeta SD”.

— 𝖦𝗋𝗂𝗆𝖾𝗌 ⏳ (@Grimezsz) April 14, 2024

La artista prometió que el siguiente fin de semana en su segunda presentación en el festival de Indio, California, ella misma se encargará de ver cada detalle para no volver a fallarle a sus fans.

“Personalmente organizaré todos los archivos la próxima semana. No permitiré que algo así vuelva a suceder. Pero sí, la próxima semana será perfecta, todo pasará por mis manos. ¡Por favor perdonenme! Amor, siempre”, compartió Grimes en redes sociales.