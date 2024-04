Carín León ruge con fuerza en el Coachella

Carín León rugió en California. Con una gran convocatoria y miles de asistentes reunidos en el escenario principal, el león mexicano dejó el nombre de México en alto, gracias a su presentación de 50 minutos que ofreció en el escenario principal del Festival Coachella, donde puso a muchos a corear éxitos como Me la aventé, Te lo agradezco y Secuelas de amor.

Minutos antes de subir al escenario, Carín León lució tranquilo y accedió a tomarse fotografías con las personas que se encontraban a su alrededor en el backstage. El artista de 34 años portó sombrero negro, una camisa color azul, playera negra, combinados con un pantalón blanco.

“El grito de ¡Viva México, chin… madre!”, exclamó el originario de Hermosillo, Sonora, al pisar el escenario de Coachella.

Su concierto tuvo diferentes momentos importantes en los que complació a todo el público. El cantante interpretó The One (Pero no como yo), en donde demostró sus habilidades para dominar el inglés.

@carinleonofi en #Coachella #Coachella2024 pic.twitter.com/QksTAmysJG — CARIN LEON WORLD (@carinleon_upd) April 15, 2024

El público reaccionó de manera positiva; a través de la transmisión que realizó el festival en el canal oficial de Youtube, se observó cómo muchas banderas de México ondearon, algunas combinaron con sombreros de mariachi que los fans portaban.

Que viva la música mexicana, que viva nuestra cultura y que siempre se sientan orgullosos de que por su sangre corre música mexicana.Carín León.

Mientras Carín León expresó el orgullo que tenía por la música mexicana, pidió que le prestaran la bandera de nuestro país para cantar mientras la ondeaba.

Carín León homenajea a Selena, Los Tigres del Norte y Hombres G

Óscar Armando Díaz de León Huez, su nombre real, aprovechó la oportunidad de estar en el magno escenario musical, Coachella, para homenajear a artistas como Selena Quintanilla, Los Tigres del Norte y a Hombres G.

Carin León interpretó clásicos de estos tres exponentes con los que arrancó aplausos y gritos por parte de la audiencia. El primer homenaje fue para Los Tigres del Norte con la canción Corazón de oro; siguió con Te quiero, sencillo de Hombres G publicado en 1986 y finalizó con Selena con Si una vez.

En el escenario, Carin se acompañó de más de una decena de músicos; al fondo un león gigante en color marrón, portando un sombrero.

@carinleonofi en #Coachella #Coachella2024 con la boda del huitlacoche ✨✨ pic.twitter.com/GfZ1axbG1g — CARIN LEON WORLD (@carinleon_upd) April 15, 2024

Los temas más coreados fueron Que vuelvas, lanzado a dueto con Grupo Frontera, así como La boda del Huitlacoche, el cual elevó la energía de los asistentes, muchos se pusieron a bailar al ritmo de la banda y copiando algunos de los pasos que el artista ejecutó sobre el escenario.

“Y así baila la raza esta noche. ¡Un grito, Coachella!”, dijo León.

Mau y Ricky, la sorpresa de Coachella gracias a Carín León

La gran sorpresa de la tarde fue la presencia del dúo venezolano Mau y Ricky, quienes acompañaron al mexicano en el tema Llorar y llorar. “Ésta es para las que vinieron a llorar hasta acá y a sacar esos sentimientos”, gritó León.

Como parte del final de su espectáculo, Carín interpretó temas como No es por acá, Primera cita y cerró con Según quién. Tras este tema, se despidió, besó la bandera de México e hizo una reverencia a su público.

Carin León formó parte del tercer día del Festival Coachella, mismo que se llevó a cabo en el Indio, California y donde también destacaron artistas como J Balvin, Doja Cat, Bebe Rexha, Latin Mafia, entre otros.

Celebridades como Justin Bieber, Taylor Swift, Jaden Smith, Paris Hilton y Kesha disfrutaron de las presentaciones de sus colegas al asistir como fans.