Guaynaa te explica a detalle su pegajosa canción del ¡Mamarre!

El nombre del cantante (Guaynaa) y la canción (Rebota) probablemente no te remitan a nada, pero escuchar el intro y el pegajoso "mamarre, mamarre, mamarre" así como el peculiar canto al estilo Bad Bunny probablemente te lleven al recuerdo de tu última fiesta.

Jean Carlos Santiago es un joven reggaetonero de Puerto Rico conocido en el mundo del Dembow como Guaynaa y casi de la noche a la mañana se volvió famoso por Rebota; el "one-hit wonder" de cualquier perreo actual. Esta es la historia que el mismo autor reveló al portal musical Genius.

Cultura puertorriqueña y fijación por las mujeres es lo que abunda y es evidente en la canción, pero si llegaste a esta nota para saber qué significa "mamarre", lamentamos decepcionarte porque ni el mismo Guaynaa sabe lo que significa, solo da una aproximación.

"Mamarre viene de voces jamaiquinas en una película. El tipo con el que estaba haciendo el track puso estas voces pero las eliminé y lo hice con mi voz en un filtro; realmente no sé qué significa mamarre, pero suena bien", reveló Maynaa.

"Ya tienes 18 entonces estás en ley. Quiero acampar en tus montañas de Cayey". Maynaa hace referencia en este verso a un lugar de Puerto Rico el cual remite a los senos de una mujer.

"Yo te voy a hablar claro mami, no es para que te ofendas pero por ti que me jodan Asume y Hacienda", aquí explica que estos dos organismos son las compañías que controlan el salario en Puerto Rico y que el hombre enamorado no le importa quedar en quiebra.

"Marrayo parta qué presión", es una expresión puertorriqueña, lo que significa "Dios mió, qué presión".

"Por ti yo voy con los suegros a Guavete a comer lechón". Aquí Guaynaa apunta que Guavate es un restaurante familiar y que el personaje de la canción iría a ese lugar con los padres de la chica solo por el hecho de tenerla.

Los detractores dirán que es una letra misógina, mientras los reggatoneros disfrutan del hit en el éxtasis del perreo, pero para Genius es un deber revelar lo que hay detrás de las letras porque así es su trabajo; entre sus revelaciones destacan "Con Altura" de Rosalía; "Punto G" de Karol G; "Reggaeton" de J Balvin entre otros.

Mira el video aquí ▼

Guaynaa viene al Flow Fest México 2019

El próximo 23 de noviembre Guaynaa vendrá a México para poner a bailar a la banda chilanga en el próximo Flow Fest 2019 encabezado por J Balvin Ozuna y Anuel AA.

Por medio de las redes sociales del Coca Cola Flow Fest revelaron el cartel en donde figura el nombre del puertorriqueño.

La preventa inicia este 26 y 27 de agosto para tarjetahabientes Banamex y la venta al público inicia el 28 de agosto por Ticketmaster.

¡Lo mejor del reggaetón está en el #CocaColaFlowFest! 🔥

Este es el Line Up completo para que vengas a bailar hasta el piso con todo tu crew.



Preventa @Citibanamex 26 y 27 de agosto

Venta al público en general 28 de agosto pic.twitter.com/YtB8QNGofG — Coca-Cola Flow Fest (@CocaCola_Flow) 20 de agosto de 2019

Otros videos de Genius ▼