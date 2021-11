Guillermo del Toro se casó en secreto con una talentosa guionista: conoce a Kim Morgan

Guillermo del Toro sorprendió a todos pero no por una película nueva, en esta ocasión su fue su vida personal la que dio de qué hablar luego de que saliera a la luz que el mexicano está casado desde hace seis meses con la la guionista Kim Morgan.

Pero ¿quién esta mujer y cómo fue que la noticia se dio a conocer? Aquí todos los detalles.

¿Quién es Kim Morgan?

De acuerdo con Vanity Fair, Kim Morgan es una guionista de Hollywood, que ha colaborado como crítica de cine y conductora del canal cinematográfico Turner Classic Movies, el cual contaba con un servicio de streaming llamado FilmStruck, en el que también colaboró conduciendo.

Morgan también ha sido curadora de festivales, participando como jurado en el Festival de Sundance y como co-directora del Telluride Film Festival. Además, ha trabajado como periodista en varias publicaciones como Sight and Sound, Playboy y The Los Angeles Review of Books.

Antes de salir con Del Toro también estuvo casada con el cineasta canadiense Guy Maddin, conocido por su trabajo de carácter experimental y surrealista, donde cuenta más de 30 películas entre cortometrajes y largometrajes.

¿Cuándo se conocieron Del Toro y Kim Morgan?

La pareja se conoció en 2018, cuando empezaron a trabajar en la película Nightmare Alley (El Callejón de las Almas Perdidas), un thriller psicológico dirigido por Guillermo del Toro, basado en la novela homónima de William Lindsay Gresham.

Fue en ese mismo año cuando el mexicano ganó el Oscar por la cinta The Shape of Water (La Forma del Agua), que sorprendió al público cuando le dedicó la estatuilla dorada a la famosa guionista.

Guillermo del Toro y Kim Morgan se casan

El periodista Marc Malkin fue quien reveló en su columna para Vanity Fair que el cineasta se había casado hace seis meses y que en la reciente gala Art + Film del Museo de Arte Contemporáneo de Los Ángeles fue donde el cineasta presentó a Kim como su esposa.

"Me dijeron que se casaron en mayo", revelo Malkin.

La pareja se dio el "Sí, acepto" en una boda secreta en la que al parecer solo estuvo presente su círculo más cercano.

Del Toro estuvo casado por 30 años con Lorenza Newton y en febrero de 2017 el cineasta confirmó su separación, sin embargo, su divorcio no se resolvió hasta septiembre de ese mismo año.

Newton es una directora de arte y veterinaria que conoció al mexicano en Guadalajara cuando ambos estudiaban. Se casaron en 1986 y tuvieron dos hijas, Marisa y Mariana.