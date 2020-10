"Sí, por favor", Gwen Stefani se compromete con Blake Shelton

Pese a la pandemia, no todo en el 2020 ha sido malo y para muestra, el reciente compromiso anunciado entre Gwen Stefani y Blake Shelton.

La intérprete del pop aprovechó su cuenta de Instagram para dar el "Sí, por favor" al ícono del country y así revelarlo a todo el mundo.

Fue por medio de una foto, donde presume su anillo de compromiso, el cual es sellado con un tierno beso entre la pareja, como decidieron anunciar la buena nueva.

Ver esta publicación en Instagram @blakeshelton yes please! 💍🙏🏻 gx Una publicación compartida por Gwen Stefani (@gwenstefani) el 27 de Oct de 2020 a las 10:09 PDT

Los cantantes llevan cinco años de relación pero fue en 2015, en el set de The Voice, cuando se conocieron y gracias al programa fue que empezaron a salir de manera oficial en noviembre de ese mismo año.

Ambos ya habían estado casados anteriormente, Shelton con Miranda Lambert, de quien se divorcio también en 2015 y Stefani, de igual forma puso punto final a su matrimonio con Gavin Rossdale, con quien tiene tres hijos.

Hasta el momento, no se tiene detalles sobre dónde podría ser la ceremonia o la fiesta.

Cabe destacar, que los intérpretes han colaborado en varios duetos, uno de ellos "Nobody But You", el cual alcanzó el número uno en la lista Country Airplay de Billboard.