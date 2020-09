¡No habrá boda! Demi Lovato y Max Ehrich cancelan su compromiso

Hace dos meses Demi Lovato y Max Ehrich se declaraban amor eterno pero hoy la historia es completamente diferente: las celebridades han cancelado su compromiso y no habrá boda.

Parece difícil de creer, sin embargo fue la revista People, que reveló en exclusiva la ruptura de la pareja gracias a una fuente cercana.

▶️ Mantente informado en nuestro canal de Google Noticias

"Fue una decisión difícil, pero Demi y Max han decidido tomar caminos separados y enfocarse en sus respectivas carreras. Se quieren y se respetan mucho y siempre recordarán con afecto el tiempo que pasaron juntos", declaró la fuente.

Ver esta publicación en Instagram i love u baby happy anniversary 💍 Una publicación compartida por Max Ehrich (@maxehrich) el 7 de Ago de 2020 a las 9:50 PDT

¿Qué fue lo que pasó?

Nadie sabe con seguridad las razones de esta abrupta ruptura, sin embargo, los fans de Lovato aseguraban que desde hace un tiempo las cosas no iban bien entre ellos.

Al parecer todo inició cuando un usuario en redes sociales evidenció una publicación de tiempo atrás, donde Max revelaba su gusto por Selena Gomez asegurando que entre ella y Lovato, Gomez era por mucho "la mejor".

Demi Lovato's fiancé, Max Ehrich, is currently being critisized by fans after his old tweets and comments concerning Selena Gomez have resurfaced on the internet. pic.twitter.com/D7ENJMd9sq — Pop Tingz (@ThePopTingz) September 12, 2020

Tras dichas publicaciones, Demi salió en defensa de su prometido y pidió que se dejara de fomentar la rivalidad entre mujeres.

➡️ ¡Adiós Kanye West! Twitter lo expulsa de la red y aquí te decimos la razón

Pero al parecer, las cosas no se solucionaron del todo y comenzaron los problemas. Además los seguidores de la cantante se dieron cuenta que el guardaespaldas de la intérprete y su hermana, dejaron de seguirlo en redes, lo que avivó los rumores de una posible ruptura.

Fue hasta ahora que una fuente cercana confirma el termino de su relación, sin embargo, quedan las dudas sobre la verdadera razón.

Su historia de amor

Las celebridades fueron pareja desde mediados de 2019, pero no fue hasta de enero de este año que ambos decidieron dar a conocer su relación.

La pareja reveló, además, que habían pasado toda la cuarentena juntos y que esto les había convencido de que "estaban hechos uno para el otro" y fue hace dos meses cuando anunciaron su compromiso con una romántica foto de los dos y el enorme anillo.

➡️ ¡Tras 14 años, Keeping Up With The Kardashians llega a su fin!

Amor incondicional era lo único que se profesaban a lo largo de sus publicaciones.

Ver esta publicación en Instagram When I was a little girl, my birth dad always called me his “little partner” - something that might’ve sounded strange without his southern cowboy like accent. To me it made perfect sense. And today that word makes perfect sense again but today I’m officially going to be someone else’s partner. @maxehrich - I knew I loved you the moment I met you. It was something I can’t describe to anyone who hasn’t experienced it firsthand but luckily you did too.. I’ve never felt so unconditionally loved by someone in my life (other than my parents) flaws and all. You never pressure me to be anything other than myself. And you make me want to be the best version of myself. I’m honored to accept your hand in marriage. I love you more than a caption could express but I’m ecstatic to start a family and life with you. I love you forever my baby. My partner. Here’s to our future!!!! 😩😭❤️🥰😍 Ps. THANK YOU @angelokritikos FOR HIDING BEHIND ROCKS AND CAPTURING THE ENTIRE THING!!! I love you boo!!! Una publicación compartida por Demi Lovato (@ddlovato) el 22 de Jul de 2020 a las 10:46 PDT

"Nunca me he sentido tan incondicionalmente amada por alguien en mi vida (aparte de mis padres). Nunca me presionas para que sea otra cosa que yo misma. Y me haces querer ser la mejor versión de mí misma", había puesto Demi en Instagram.

Ver esta publicación en Instagram Ahhhh 💍😭🥳💓 You are every love song, every film, every lyric, every poem, everything I could ever dream of and then some in a partner in life. Words cannot express how infinitely in love with you I am forever and always and then some. I cannot spend another second of my time here on Earth without the miracle of having you as my wife. here’s to forever baby 💍 ahhhhhhhhhhhhhhhhhhh jeuejfjqjweuvu I’m so excited 😭😭😭 you are the most beautiful inside and out in the entire world & I couldn’t be more grateful God brought us together 🥳❤️ 🙃💍💍💍😭I LOVE YOU SO MUCH @ddlovato AND WILL FOREVER CHERISH YOUR PURE, BEAUTIFUL, INFINITE SOUL Una publicación compartida por Max Ehrich (@maxehrich) el 22 de Jul de 2020 a las 10:46 PDT

"Eres cada canción de amor, cada película, cada letra, cada poema, todo lo que podría soñar en una pareja en la vida... No puedo pasar otro segundo de mi tiempo aquí en la Tierra sin el milagro de tenerte como mi esposa", aseguró en su momento el actor.

La relación entre ellos había permitido a los fans de Lovato pensar que la estrella había encontrado la estabilidad, después de pasar por etapas convulsas por trastornos alimenticios y de adicción a las drogas, problemas por los que tuvo que ser hospitalizada hace una década.

Con información de EFE

Te recomendamos el podcast ⬇️

Apple Podcasts

Google Podcasts

Spotify

Acast

Deezer