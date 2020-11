"Nada varonil", la crítica a Harry Styles tras aparecer con vestido en portada de Vogue

Harry Styles se convirtió en el primer hombre en posar en solitario en la portada de la revista Vogue, la cual publicó varias fotos del artista en las que vestía ropa femenina, algo que no le gustó a la conocida bloguera y comentarista Candace Owens, quien lo criticó por no ser "varonil".

"No hay ninguna sociedad que pueda sobrevivir sin hombres fuertes. En oriente, eso se sabe. En occidente, la continua feminización de nuestros hombres al mismo tiempo que se educa a nuestros niños en el marxismo no es una coincidencia. Es un ataque directo. Que vuelvan nuestros hombres varoniles", dijo.

There is no society that can survive without strong men. The East knows this. In the west, the steady feminization of our men at the same time that Marxism is being taught to our children is not a coincidence.

Poco tardaron otras personalidades estadounidenses en contestar a Owens, conocida por sus declaraciones en favor del presidente Donald Trump y sus críticas al movimiento antirracista Black Lives Matter, empezando por la actriz Olivia Wilde, que dirige a Styles en su próxima película "Don't Worry, Darling", que la describió como "patética".

Dressing up, making music, living in the moment: This is what matters to @harry_styles. Boundaries and labels? Not so much. Read the full December cover story: https://t.co/XpEzTsnQY9 pic.twitter.com/sbVeXgtZee — Vogue Magazine (@voguemagazine) November 13, 2020

La humorista Kathy Griffin, por su parte, apuntó que no hay nadie más fuerte que los seguidores del cantante británico, antiguo miembro de la banda One Direction.

"Candy Owens no sabe lo que se le viene encima enfrentándose a los seguidores de Harry Styles", apuntó.

Candy Owens doesn’t know what she in for going up against the Harry Styles stans. — Kathy Griffin (@kathygriffin) November 16, 2020

La presentadora de televisión británica Jammela Jamil también defendió a su compatriota: "Harry Styles es de sobra masculino, porque ser masculino es lo que cada uno quiere que sea, no lo que unos imbéciles inseguros, tóxicos, misóginos y homófobos decidieran hace cientos de años".

Also... this was at one time considered very manly. Wigs, make up, tights, frills... maybe this is the comeback of the “manly man.” pic.twitter.com/8dvSRGYj4w — Jameela Jamil 🌈 (@jameelajamil) November 16, 2020

Pese a las críticas, Owens no se ha retractado y ha afirmado que términos como la "masculinidad tóxica" fueron creados por "mujeres tóxicas".