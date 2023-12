Lesslie Polinesia, hospitalizada de emergencia: ¿está en riesgo su embarazo?

La influencer Lesslie Polinesia, quien recientemente anunció que estaba embarazada, reveló en su redes sociales que pasó por un momento de preocupación pues tuvo que ser hospitalizada de emergencia.

A través de una historia de Instagram, la creadora de contenido explicó el motivo de su ausencia en las redes sociales y dio detalles de cómo se encuentra su salud y la de su bebé.

Lesslie Polinesia habla de su hospitalización

En su publicación, Lesslie Polinesia compartió con sus seguidores que no quiso alarmarlos hasta estar segura de estar fuera de peligro.

“Polinesios hermosos, desaparecí un poquito porque nos encontramos hoy en el hospital. No quería angustiarlos, no quería contar qué me estaba pasando, cómo estaba. Estamos en el hospital, bebé y yo estamos bien, ya estamos fuera de riesgo. Siempre me ha gustado contar buenas noticias, no malas noticias”, expresó.

Lesslie Polinesia habló en su cuenta de Instagram de su estado de salud. | Foto: Captura de pantalla IG @ppteamlesslie

La influencer no dio detalles de cuántos días estuvo en el hospital ni la causa que la llevó a ser internada, sin embargo, se dijo feliz y tranquila de que ella y su bebé estén a salvo.

“Hoy estamos bien, estamos tranquilas y lo más importante es que bebé está bien. Quiero decirles que los amo y que todo va a estar bien. Yo estoy en recuperación, bebé también. Estamos en observación y la vida es muy efímera y hay que disfrutarla abrazar esos momentos siempre”, agregó.

Lesslie Polinesia anuncia su embarazo

La más pequeña de los hermanos Polinesios reveló a finales de octubre que se convertiría en madre.

Este anuncio se difundió por medio de su canal principal de YouTube; en donde el material alcanzó más de 100 mil reproducciones a unas horas después de que Lesslie Yadid, anunciara su embarazo.

“Está creciendo una vida dentro de mí. No sé qué significa ser mamá, estoy descubriéndolo día a día. Amo y agradezco que este ser venga a acompañarme. Los cambios nos aterran porque representan incertidumbre y movimiento. Muchas veces preferimos quedarnos en una zona segura para evitar pasar por un remolino de emociones, pero después de un gran cambio puedes vivir lo que siempre has querido”, dijo también cantante de 28 años.









