Rebecca de Alba perdió dos bebés de Ricky Martin: hubiera sido magnífico ser mamá

La actriz y conductora Rebecca de Alba reveló que durante su relación con el cantante Ricky Martin, tuvo dos embarazos que no pudieron concretarse, esto, durante el programa "En la cama con...", conducido por el español Alberto Peláez.

"Yo lo intenté, pero no pude tener hijos, hubiera sido magnífico haber sido mamá y no se logró, tuve un par de pérdidas con la misma pareja. Por ahí se sabe (con quién)", dijo la actriz de 58 años.

Del mismo modo, de Alba detalló en el programa que se transmite por Youtube, que el intérprete de Livin' la Vida Loca, era una gran pareja y que ambos sí soñaban con tener una familia.

"Fue una gran pareja por mucho tiempo y queríamos ser papás, queríamos hacer una familia y todas esas cosas. Para mí era la persona, el hombre ideal para que fuera el padre de mis hijos por los valores que tiene y la calidad de persona que es, pero la vida es como es, no es que no me importe pero hay que aceptar las cosas como la vida te las presenta", dijo.

¿Por qué terminaron Rebecca de Alba y Ricky Martin?

Por otra aparte la actriz, detalló que luego de una relación que duró varios años, ésta termino "debido a una serie de circunstancias" y no por un motivo en específico, y que actualmente mantienen una relación cercana.

"Nunca dejamos esta relación ni peleados ni por nada malo, simplemente fueron decisiones, tiempo, etc. (...) siempre estamos en contacto, pero de vernos y poder hablar, (tiene) algunos años", narró.

Asimismo, Rebeca de Alba aclaró que ha tenido otras parejas además de Ricky Martin, pero que ante el ojo público, generalmente se cree que el cantante y compositor ha sido su única relación.