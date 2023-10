Samadhi Zendejas exhibe a Horacio Pancheri por enviarle un mensaje criticando su físico

Samadhi Zendejas, un joven actriz mexicana, usó sus redes sociales para exhibir a otro actor quien por equivocación, le envió un mensaje donde criticaba su físico.

Horacio Pancheri reenvió una historia publicada por la misma Samadhi, en donde se burlaba de cómo lucía en la publicación de Instagram en donde promocionaba un nuevo blog.

Todo parece indicar que Pancheri quiso enviar esa historia a otra persona y la acompañó con un mensaje desafortunado.

“V*rg* que es fea eh”, escribió Horacio en la historia.

Samadhi responde a Horacio Pancheri por criticar su aspecto

Samadhi no se quedó con las ganas de responder al actor y realizó un video para mostrar el mensaje recibido, asimismo, lamentó que por comentarios de ese estilo muchas mujeres dudan de su físico.

“Me estoy aquí arreglando para sentirme más linda, para sentirme un poquito más bonita, que es algo que no piensa todo el mundo y es respetable”, expresó Samadhi.

La actriz de 28 años dijo que respetaba la opinión de Pancheri, sin embargo, señaló que su actitud era algo negativo al hablar así de alguien más.

“Hoy amanecí con un mensaje de Horacio Pancheri insultándome. Uso una palabra que jamás me atrevería a utilizar, diciendo que soy una mujer fea. Yo respeto tu opinión, sé que no me lo querías enviar a mí, se lo querías enviar a alguien más, pero en este momento en el mundo, con todo lo que está pasando ¿qué tan propositivo es compartir ese tipo de cosas?”,manifestó.

“Por comentarios como el tuyo, muchas mujeres se reprimen y no se creen bonitas, no se sienten bonitas. Yo he tratado durante todos estos años que me siguen, demostrar que siendo auténtica, que siendo tú, puedes ser hermosa, que no necesitas seguir un estereotipo. Hay que tener mucho cuidado a quién le damos voz", sostuvo la actriz.

Por último, Zendejas envió un mensaje para todas sus seguidoras mexicanas y las alentó a sentirse seguras de sí mismas y a estar orgullosas de su belleza.

“A mis mexicanas que me siguen, siéntanse hermosas, que nada ni nadie les diga qué es la belleza, por que siendo ustedes son bellas. Te mando muchas bendiciones Horacio”, finalizó Samadhi.