Humberto Zurita recuerda a Christian Bach con emotivo mensaje en su cumpleaños

Humberto Zurita recordó a Christian Bach en el que hubiera sido el cumpleaños de la actriz que falleció el 26 de febrero de 2019.

A través de su cuenta de Instagram, el actor escribió emotivo mensaje usando las tiernas palabras del famoso escritor Pablo Neruda en el que "es tan corto el amor y tan largo el olvido".

Asimismo, aseguró que su amor por ella sigue vigente así como su recuerdo, el cual será imborrable sin importar cuánto tiempo pase.

Por último, le agradeció a quien fuera su pareja de vida por haberle dado tanto en su momento.

Tras la publicación, Zurita recibió bellos mensajes por parte de sus seguidores, incluso su actual pareja Stephanie Salas reaccionó a la publicación con un breve "Te amo".

Cabe recordar que la primera actriz murió a los 59 años de edad y aunque no se dio a conocer si padecía alguna enfermedad, su familia reveló en un comunicado había sido por problemas en las vías respiratorias.

Humberto Zurita y Stephanie Salas

Fue el 30 de enero cuando por medio de una serie de fotografías, Stephanie Salas confirmó su relación con Humberto Zurita, el cual posteriormente habló sobre su romance con la cantante.

En entrevista con Cora Nelda González, el actor confesó que se encuentra contento y enamorado de Salas tras haber pasado por varias etapas luego de la muerte de su esposa.

Asimismo, reveló que los valores de Stephanie fue lo que más le llamó la atención de ella, así como la forma en que salió adelante ella sola y crío a dos "maravillosas" hijas: Michelle Salas y Camila Valero.

“El valor que yo encontré en ella, muy fuerte, (fue) cuando conocí a Camila. Porque yo no sabía que existía Camila en su vida, porque yo la perdí años y, de pronto, me invitó a comer con su hija, y ahí la conocí y le dije: 'Ellas son tu reflejo. Me encanta ver que tú fuiste una madre que mucho tiempo estuvo sola con Mich, tú solita has llevado adelante a tus hijas y son hermosas'", reveló.

Tras cuatro año del doloroso episodio que Zurita vivió, ahora se ha dado una nueva oportunidad en el amor a lado de Stephanie, aunque siempre honrando la memoria de la actriz y madre de sus hijos.