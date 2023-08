Influencers cayeron en estafa de boletos para Taylor Swift por recomendación de tiktoker

Conseguir boletos para asisir a uno de los cuatro conciertos que dio Taylor Swift en el Foro Sol fue toda una travesía para algunos, y para otros, representó una situación en la que perdieron dinero por la promesa de una entrada, como fue el caso de los influencers Pablo Chagra y Ricardo Peralta.

A través de redes sociales, la tiktoker "Phabs" denunció que una persona cercana a ella estafó con casi 70 mil pesos a varias personas, incluyendo a dichos influencers a los cuales se les habría prometido un boleto para ver a Taylor Swift.

Phabs detalló que "César N" le aseguró que era trabajor de Ocesa, por lo que él podía acceder a las entradas de ese y otros eventos. Al haber hecho varios tratos con él con boletos reales, dijo a sus amigos que podían confiar en él para poder ver a la cantante estadounidense.

"Para que no digan que era reventa, no señores y este personaje busca ganarse a influncers y/o fans para poder obtener beneficios, su confianza a mi me regaló boletos reales y por ello confié en toda su mentira y así me utilizo de gancho para los boletos de Taylor Swift", explicó en un hilo en su cuenta de Twitter.

yo siempre en contra de la reventa y de los procesos ilegales y terminé envuelta en uno por un abuso de confianza machin



pero cuando la banda me pide algo, nadie me puede negar que brindo ayuda como pueda — Phabs⁵🍀 lloroncita del karma (@soyPhabs) August 28, 2023

Al respecto, Phabs ha asegurado que se siente responsable por el dinero que perdió la gente que confió en ella y en César, por lo que prometió hacerse responsable.

"Sea como sea una queda embarrada pero no puedo desafanarme y decir 'ay, oopsies, perdón' cuando fue mi culpa ser el conecte entre mis amigos y César N, asumo mi responsablilidad, no puedo lavarme las manos y desentenderme dejando a mis amistades a la deriva y yo como si nada", dijo.

Esta situación ha desatado varios comentarios en los incluso que acusan a Fabiola de ser la causante de dicha problemática, por comprar boletos que podrían ser producto de la reventa, pues TicketMaster ha aclarado en diversas ocasiones que es necesario comprar los boletos únicamente por su canal oficial.

"Acepta que hiciste algo chueco, que la reventa es un delito, que es el riesgo por querer comprar boletos por un medio no oficial" y "el que en realidad trabaje ahi no te exime que compraste en reventa (semioficial pero reventa al fin) ni que la empresa deba hacerse responsable de ti. No puedes exigir legalidad cuando hiciste algo 'por debajo del agua' y te salió mal'" son algunos de los comentarios que ha recibido la influencer.

La boletera advirtió anteriormente por medio de un comunicado, sobre los riesgos a los que la gente se expone al comprar entradas fuera de los canales oficiales, algunos de ellos son la estafa monetaria y los boletos clonados.

TicketMaster aclaró que en estas situaciones, no existiría la manera de hacer valer los derechos del consumidor.

Fabiola relató en sus redes que la suma del dinero que César N recaudó con el dinero de los boletos, asciende a 68 mil pesos, por lo que algunos de sus seguidores le recomendaron levantar una denuncia con las autoridades correspondientes para que las personas involucradas puedan recuperar el dinero.