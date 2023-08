Eduin Caz, de Grupo Frime, revela que tuvo cáncer: eso va escalando, no me cuidé

El cantante de 30 años, Eduin Caz reveló en una presentación de Grupo Firme en San Luis Potosí que la operación que tuvo meses atrás, por la cual estuvo alejado de los escenarios, fue por que padecía cáncer.

El sinaloense explicó que una hernia hiatal se le complicó por falta de atención de su parte a la enfermedad, al grado de escalar al cáncer.

“Es la única vez que lo voy a decir, es el motivo por el cual ya me quiero ir (...) una hernia hiatal se va complicando, a mí me valió, eso se hace algo que se llama esófago de Barrett y eso se hace cáncer”, dijo.

Durante su explicación, el músico se levantó la camisa para mostrar al público las cicatrices que le dejó su operación.

"Así como se quedaron ustedes, el 4 de noviembre así me quedé, frío, dije: ‘me cargó, igualito, pero consulté a los mejores doctores, me operé (...) y aquí andamos, quiero que me entiendan", añadió.

En redes sociales, algunos fans externaron su felicidad de que el cantante originario de Culiacán haya vencido la enfermedad, pero también criticaron el hecho de que se le vió tomar bebidas alcohólicas en diversas publicaciones.

"Pero él sigue tomando entonces como es que se curo??? si me imagino que cuando estas en tratamiento no puedes ingerir alcohol y el siempre toma" y "Bendito Dios solo es cuestión de que te cuides y ya no tomes cuídate mucho", fueron algunos comentarios que recibió en redes.

Por último, Eduin Caz aseguró que un estudio que se hizo recientemente reveló que está mejor de salud, y que prefirió no revelar su enfermedad para evitar comentarios.

"Nunca lo dije porque no me gusta que me vean como 'ay pobresito", pero me acabo de hacer un estudio y ya ando bien entonces hay que disfrutar esta noche", concluyó.