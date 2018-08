Así luce Ingrid Coronado sin maquillaje

La guapa conductora del programa matutino de TV Azteca e icono de la moda y del espectáculo en México, dio de qué hablar con su publicación en Instagram, donde muestra su rostro al natural, sin una gota de maquillaje, un gran contraste en comparación con sus anteriores publicaciones donde derrocha moda, pose y sobre todo maquillaje.

La foto acompañada del mensaje “‪Nacimos para ser naturales! No perfectos”, ha dejado encantados a los fans que le han dado a la ex de Fernando del Solar más de 19,600 "me gusta" en la red social, donde le reconocen la valentía por posar de esa forma.

Aunque los comentarios negativos por su foto y por su ex el conductor Fernando del Solar no se hicieron esperar, ya que desde su separación, Coronado no ha dejado de estar en el ojo público, incuso por los señalamientos sobre su fallido matrimonio.

Aquí la foto, ¿qué te parece?

‪Nacimos para ser naturales! No perfectos 💕💕 ‬ Una publicación compartida de Ingrid Coronado 🇲🇽 (@ingridcoronadomx) el 12 Ago, 2018 a las 11:37 PDT

En Instagram la conductora hace derroche de moda y glamour

Celebrando los 25 años de @azteca 😄 qué bonito es ir creciendo de la mano de una empresa a la que quieres tanto!!! Gracias @purecomax por mi outfit para este día!! Gracias @viko_navarro 💕 el mejor stylist! Una publicación compartida de Ingrid Coronado 🇲🇽 (@ingridcoronadomx) el 24 Jun, 2018 a las 3:53 PDT

😍 outfit: @kettalboutique 💕 Una publicación compartida de Ingrid Coronado 🇲🇽 (@ingridcoronadomx) el 20 Jun, 2018 a las 7:27 PDT

🌸🌺 Look: @karen_millen 😍❤️ Una publicación compartida de Ingrid Coronado 🇲🇽 (@ingridcoronadomx) el 6 Jun, 2018 a las 8:06 PDT

