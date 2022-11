Un divorcio mediático y su deseo incumplido de ser madre: Jennifer Aniston se sincera en entrevista 

Jennifer Aniston, luego de una larga carrera como actriz, se encuentra todavía en la cima con al menos tres proyectos en puerta y sus propios emprendimientos como su marca para el cuidado del cabello LolaVie.

A los ojos de muchos, pareciera que lo tiene todo y que su vida, al ser glamurosa, no ha tenido ningún bache significativo que pudiera ensombrecer todos los éxitos que ha logrado, pero durante una entrevista con la revista Allure, Aniston reveló detalles sobre los momentos más duros de su vida entre lo personal y su estrellato.

Durante los primeros momentos cuenta que las redes sociales no son de su agrado y su llegada a Instagram con la explosión de likes en la foto con el elenco de Friends no ocasionó ninguna emoción como se esperaría.

“Es una tortura para mí. La razón por la que fui a Instagram fue para lanzar esta línea.Luego llegó la pandemia y no lanzamos. Así que estaba atrapada en Instagram. No surge de forma natural”, explicó.

No lo dijo explícitamente, pero cuando habló de las situaciones que la volvieron una mujer fuerte, pero que al igual no dejan de ser terribles, se pudo referir también a Justin Theroux, de quien se divorció en 2017.

"Diría que a mis 30 o 40 años pasé por cosas realmente difíciles, y si no fuera por eso, nunca me habría convertido en quien estaba destinada a ser", dijo.

“Es por eso que tengo tanta gratitud por todas esas cosas de mierda. De lo contrario, me habría quedado atrapada siendo esta persona tan temerosa, tan nerviosa, tan insegura de quién era”.

A pesar de que su relación no resultó y tuvo que pasar por un segundo divorcio, la actriz no renuncia a la posibilidad de volver a tener un romance, pero por ahora no es algo que encabece la lista en sus planes.

“Nunca digas nunca, pero no tengo ningún interés. Me encantaría una relación. ¿Quién sabe? Hay momentos en los que quiero arrastrarme como una pelota y decir: 'Necesito apoyo'. Sería maravilloso volver a casa y caer en los brazos de alguien y decir: 'Ese fue un día difícil'”.

Jenifer fue criticada por no tener hijos

Una de las críticas más duras que ha recibido la protagonista de Friends ha sido el no convertirse en madre, incluso surgieron rumores de que fue una decisión egoísta de su parte para no perder de vista su gran carrera.

“Estaba tratando de quedar embarazada. Fue un camino desafiante para mí, el camino de hacer bebés”.

Incluso, reveló que por un tiempo intentó tener un bebé a través de fecundación in vitro, una etapa sensible de su vida y que las revistas utilizaron para sus primeras planas.

“Todos los años y años y años de especulación... Fue realmente difícil. Estaba pasando por fecundación in vitro, bebiendo tés chinos, lo que sea. Le estaba tirando todo. Habría dado cualquier cosa si alguien me hubiera dicho: 'Congela tus óvulos'. Hazte un favor.' Simplemente no lo piensas. Así que aquí estoy hoy. El barco ha zarpado”.

Ahora siente alivio porque ya no lo intentará más y ha dejado atrás la idea, pero todavía existe en sus pensamientos la manera cruel en la que se manejó el tema e incluso se relacionó con su matrimonio.

“Solo me importaba mi carrera. Y Dios no quiera que una mujer tenga éxito y no tenga un hijo. Y la razón por la que mi esposo me dejó, por la que rompimos y terminamos nuestro matrimonio, fue porque no le daría un hijo. Fueron mentiras absolutas. No tengo nada que esconder en este momento”, aseguró.

Por ello, decidió publicar un artículo para The Huffington Post en 2016 en el que criticó a los medios de comunicación por su obsesión con que ella quedara embarazada y el trato que se les da a las mujeres en general.

Ahora, dice, se encuentra en una etapa tranquila de su vida, disfrutando de sus 50, sus proyectos y la compañía de sus dos perros.