¡Jet Li, irreconocible! Así luce el actor tras una grave enfermedad

Pekín.- La reciente publicación de fotos del actor y estrella de las artes marciales JetLi en las que aparece muy envejecido y debilitado por la enfermedad, ha generado enorme preocupación a sus fans tanto en China, su país natal, como en el resto del mundo.



En las fotos, tomadas durante una visita del actor a un templo en el Tíbet (suroeste de China), éste muestra a sus 55 años un aspecto irreconocible en comparación con el de su época como estrella del cine de acción y más propio de una persona de 70 u 80, con la cabeza pelada y el rostro arrugado.



JetLi, conocido por papeles en películas como "Arma Letal 4", "Romeo debe morir" o las de la saga "The Expendables", fue diagnosticado en 2010 con hipertiroidismo, una dolencia que cambia el metabolismo y el ritmo cardiaco del paciente.

En recientes entrevistas, Li, quien antes de ser estrella de cine fue campeón de kung fu, confesó que su corazón puede acelerarse hasta a 130 pulsaciones por minuto en reposo, y que debido a su enfermedad -complicada con problemas espinales- no puede hacer excesivos ejercicios.



En uno de sus más recientes actos públicos, en noviembre del año pasado, Li presentó junto al magnate chino Jack Ma un nuevo arte marcial diseñado por ambos, basado en el taichi y llamado "gong shu dao" (GSD).



El actor es muy popular en su país natal por películas de artes marciales de los 80 y 90 como "Shaolin Temple" y las de la saga "Érase una vez en China", aunque sus fans locales quedaron algo decepcionados por el hecho de que la estrella abandonara la nacionalidad china para asumir la de Singapur en 2009.