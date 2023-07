El fugaz matrimonio de Lolita Ayala y Jorge Berry: terminó entre rumores de infidelidad

Jorge Berry fue esposo de Lolita Ayala en la década de los 70, el reconocido cronista deportivo que hoy falleció a los 78 años de edad, terminó enamorado de la periodista mexicana, sin embargo, el gusto les duró poco, pues su matrimonio sólo duró 10 meses.

En este entonces, el breve enlace fue todo un escándalo sobre todo para la época, pues inclusose llegó a decir que su ruptura había sido porque el cromista deportivo le había sido infiel con Talina Fernández.

Sin embargo, ya pasados los años, Lolita reveló el verdadero motivo de su ruptura, revelando si en verdad su exmarido había tenido algo con "La dama del buen decir".

¿Por qué Lolita Ayala se sepáró de Jorge Berry?

En entrevista con Maria Patricia Castañeda, Ayala aclaró los motivos de su separación.

Lolita reveló que se casó con Berry sin estar enamorada y que incluso él lo sabía pero al final llegaron a un trato.

"Yo se lo dije antes de casarnos, le dije: 'Jorge no estoy enamorada de ti, mejor no nos casaos porque no estoy enamorada de y me dijo: 'mo importa, mno importa, si en un año no estás enamorada de mí, te doy el divorcio así, rapidito", relató la periodista.

Desafortunadamente para Jorge, la comunicadora no consiguió enamorarse de él y por ello el matrimonio llegó a su fin.

"Me casé y no me enompré, nos divorciamos a los 10 meses", dijo.

¿Berry le fue infiel a Lolita Ayala?

Con respeto a la supuesta infidelidad con Talina, la periodista aseguró que ella nunca supo sobre algún engaño.

"Yo no lo caché, Jorge Berry, bueno, me amaba y creo que lo lastimé al decirle que me separaba, ahí él sufrió".

Cabe desctacar que Lolita se casó tres veces, sin embargo, ella destaca que el matrimonio con Berry no cuenta por el poco tiempo que estuvieron juntos.

"La primera como que no vale mucho porque duré 10 meses, realmente no lo cuento, no debe contar, pero si cuenta porque firme ¿verdad?", termnia por decirle a Maria Patricia.