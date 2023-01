¿Fue infiel? Jorge Salinas rompe el silencio y habla por primera vez de las fotos con su nutrióloga

Luego de que recientemente Jorge Salinas fuera señalado de infidelidad a su esposa Elizabeth Álvarez, tras la filtración de unas fotografías en las que supuestamente le da un beso en la boca a su nutrióloga, Anna Paula Guerrero, finalmente el actor enfrentó la polémica y rompió el silencio para aclarar por primera vez la situación.

Y es que, a pesar de que las imágenes fueron publicadas hace ya varios días por una conocida revista de espectáculos, además de que la doctora había ofrecido varias entrevistas en las que ha narrado los hechos, hasta el momento, el famoso mexicano se había mantenido al margen y sin emitir ningún tipo de comentario.

No obstante, fue la mañana de este miércoles, durante una rueda de prensa de la nueva producción de Televisa, “Perdona nuestros pecados”, cuando por única y primera vez el mexicano habló al respecto.

Esto fue lo que dijo Jorge Salinas con respecto a las fotos con su nutrióloga

La mañana de este 25 de enero, Jorge Salinas y elenco de la nueva telenovela ofrecieron una conferencia, misma en la que aprovechó para aclarar el presunto señalamiento de infidelidad por parte de los medios de comunicación y señaló que no le puso los cuernos a su esposa, Elizabeth Álvarez, tras las imágenes que se dieron a conocer.

“La declaración que voy a dar es única e irrepetible: soy una persona que ama profundamente a su esposa Elizabeth, ama profundamente a su familia y que lamenta todo este tema mediático”, comentó el actor de 54 años de manera calmada y con el fin de dar por cerrado el tema.

“Quiero que quede muy claro, yo no he tenido, ni tengo una relación fuera de mi matrimonio, no la tengo y nunca la he tenido. Les pido por favor que paren este tema mediático, que no va a llegar a nada, lo que tengo es puro amor a mi familia, respeto a mi mujer y amor para Elizabeth. Reitero nuevamente, no tengo ninguna relación extramarital ni la he tenido, muchas gracias”, concretó el galán de telenovelas.

Jorge Salinas aclaró el tipo de relación que tiene con su nutrióloga

Luego de que la doctora ofreció diversas entrevistas, primero asegurando que la relación con Salinas era profesional y que solo acudió a visitarlo al trabajo para entregarle un tratamiento médico, mientras que en otra también aceptó que hubo coqueteos previos por parte del actor y aseguró que en las imágenes captadas sí se dieron un beso, Jorge dio detalles sobre su relación con la nutrióloga.

En este sentido, el protagonista de “Mi corazón es tuyo” reconoció que durante más de un año mantuvo una relación con la doctora, pero únicamente como paciente: “No tengo nada que decir, la relación que tuve con la doctora es única y exclusivamente profesional desde hace año y medio”, dijo.

Asimismo, comentó que no cree que la situación hubiera sido armada por Anna Paula Guerrero y afirmó que, desde ese día, no ha vuelto a tener contacto con ella: “La verdad no creo (que sea una trampa), ustedes hacen guardia afuera de Televisa (…) No pasa nada, por Dios (…) Yo no he tenido contacto con la doctora Guerrero creo que desde esa vez”, concretó, para finalmente mencionar que su matrimonio con Elizabeth Álvarez continúa intacto y que viven juntos.

