Julián Gil alza la voz contra Marjorie De Sousa al no poder ver a su hijo Matías

El actor Julian Gil podría no visitar a su hijo luego de que la actriz, Marjorie Sousa solicitará la suspensión de las convivencias entre ambos desde el 12 de mayo hasta el 7 de julio.

Al respecto, Julian explicó que "este tipo de acciones confirman lo que les he venido diciendo desde el día uno y muestra una vez más de la intención de mantenerme alejado de mi hijo".

Esto fue lo que dijo cuando no tiene la oportunidad de ver a su hijo, "increíblemente me han estado crucificando constantemente cuando yo no voy por motivos laborales, y en este caso que ella va a trabajar si le dan la cancelación".

También alzó la voz sobre la negativa de su expareja para no dejar ver a Matías; "por otro lado, todo el año pasado y principios de este, ella no iba por que siempre estaba trabajando y mandaba a la nana.

En este caso se ve una ves más sus intenciones y alcances de lograr que no mantenga ningún tipo de vínculo con mi hijo Matías. Llevo más de 400 días sin poder tener una sana convivencia con mi hijo".