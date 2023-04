Karol G responde a portada que le modificó su cuerpo: esa imagen no me representa

Una molesta Karol G publicó, la mañana de este viernes, una declaración sobre la portada de GQ de la que fue protagonista, pero que se inconformó al ver el resultado de excesivas ediciones a sus características faciales y físicas.

"Hoy se hizo pública mi portada en la revista GQ, con una imagen que no me representa porque mi cara no se ve así, mi cuerpo no se ve así", sostuvo la cantante.

Yo me siento muy feliz y cómoda con cómo me veo al naturalKarol G

La reggaetonera agredeció la oportunidad de colaborar con la publicación, pero reclamó que no fueran tomadas en cuenta sus inconformidades sobre el exceso de edición.

Foto/@karolg

“Más allá de sentir que es una falta de respeto hacia mi, siento que es hacia las mujeres que todos los días nos despertamos buscando sentirnos cómodas con nosotras mismas, a pesar de los estereotipos de la sociedad (...) Como si para verme bien necesitara de todos esos cambios", acusó Karol G.

La posición de la ‘Bichota’ generó una gran cantidad de reacciones a favor, pues aplauden que haya sido capaz de levantar su voz en contra de la popular revista.

Foto/@karolg

“Karol G es la voz de muchas de nosotras y por eso es vital que la apoyemos en cada una de estas iniciativas”, “las tiene muy bien puestas para rebelarse contra una portada que acaba de salir”, “con una simple publicación los destruyó” y “gracias por luchar en contra de los falsos cuerpos”, son algunos de los mensajes que recibió la antioqueña.

A pesar de los cuestionamientos y comentarios negativos hechos en su contra, la intérprete de "Provenza" ha hecho públicos varios mensajes en los cuales invita al empoderamiento femenino y a no dejarse afectar por su propio cuerpo.

Hasta el momento la revista GQ no se ha pronunciado sobre el tema, sin embargo, no ha publicado la portada en sus redes sociales.

Publicado originalmente en La Prensa