Entré en shock: Danna Paola narra entre lágrimas que Katy Perry la reconoció 

Entre los artistas también existe el fanatismo y al igual que todos cuando nos encontramos con el famoso que más admiramos, Danna Paola se paralizó cuando conoció a Katy Perry y pudieron tener una tierna interacción.

La cantante mexicana contó su experiencia entre lágrimas, pues acababa de vivir una gran experiencia con su ídola durante el meet & greet de Perry tras su concierto en la residencia Play de Las Vegas, Nevada.

“Este sentimiento de ser fan y conocer a tu ídolo es algo que hoy me pasó y entré en shock. Acabo de conocer a Katy Perry y es que no lo puedo creer, o sea lo tengo que expresar porque es algo hermoso”.

La también actriz confesó que además de haber interactuado cercanamente con la intérprete de Roar, le impactó que ésta la reconociera.

“Estaba tratando de hablar y le dije ‘eres mi inspiración’ (...) y ella me contestó ‘ah, tú eres una artista, ya lo recuerdo’. Esta experiencia no la había vivido nunca y Katy Perry es la única que me ha hecho sentir esto en la vida”, relató Danna.

Posteriormente agradeció a todos su seguidores al recordar que esa experiencia que había vivido, también la viven ellos cuando se encuentran con ella, lo cual es muy especial.

“Hoy les quiero decir que gracias porque lo que ustedes me hacen sentir y lo que yo les hago sentir es algo mutuo y se los agradezco mucho. Lo que es realmente intercambiar energía y sentir que alguien te admira”.

Katy Perry pidió hablar a solas con Danna Paola

Posteriormente, en un envivo Danna Paola junto con su mánager contaron que Katy Perry pidió ver exclusivamente a la mexicana.

Después de haber intercambiado algunas palabras, Perry quiso hablar con Danna a solar, pero ya que ella se encontraba con dos integrantes de su equipo, les pidió que se retiraran. De forma irónica ambos dijeron que con gusto se iban ya que era petición de la misma Katy Perry.

“A Pepe (su representante) le dijo ‘no manager, no mánager’ y yo sólo le dije ‘estoy muy nerviosa’”.