Me sentía atrapada: las razones por las que Keira Knightley odió participar en Piratas del Caribe

Tras 20 años del estreno de la primera película de Piratas del Caribe, Keira Knightley, quien interpretó a Elizabeth Swann, reveló los motivos por los que participar en una película tan exitosa la hizo sentir infeliz.

Frente a cámaras, la actriz se mostraba orgullosa de que, como mujer, su nombre pudiera ser reconocido en la industria liderada por hombres, pero por esta misma razón fue tan sexualizada que no pudo soportarlo.

Un personaje sexualizado

"Ella era el objeto de la lujuria de todos", dijo Knightley en entrevista con la entrevista Harper’s Bazaar. "No es que no tenga mucha lucha en ella, pero fue interesante pasar de ser realmente marimacho a ser proyectada como todo lo contrario. Me sentí muy restringida. Me sentí muy atrapada. Así que los papeles posteriores trataron de tratar de salir de eso".

Se pretendía que el personaje de Elizabeth fuera vista como una mujer que no prioriza lo femenino y prefiere tomar una espada y luchar, sin embargo, la joven que lo interpretó no fue vista así.

Ya no pudo separarse de su papel

Keira ni siquiera tenía 18 años cuando le dieron el papel, era una gran oportunidad para escalar y poder participar en más proyectos, pero su trabajo junto a Johnny Depp la hizo perder su seguridad.

Posteriormente trabajó en películas como Realmente amor, Orgullo y prejuicio y Expiación, pero Elizabeth Swann parecía hacerle sombra a sus otros papeles y por ello comenzó a exigirse de más.

"Fui increíblemente dura conmigo misma. Nunca fui lo suficientemente buena. Estaba absolutamente decidida. Era tan ambicioso. Estaba tan motivada. Siempre estaba tratando de mejorar y mejorar, lo cual es una forma agotadora de vivir".

Ella reconoció que aunque estaba cansada, ahora extraña la fuerza de su versión a los 22 años, la cuál era extremadamente fuerte.

“Estoy asombrada de mi yo de 22 años, porque me gustaría un poco más de ella de vuelta”.

Le diagnosticaron estrés postraumático

No especifica si la película tuvo algo que ver con su padecimiento, pero Knightley abandonó la actuación durante dos años. Luego, volvió con la intención de tomar papeles distintos.

Trabajó en la película The Imitation Game, por la que fue nominada para un premio Oscar, así, volvió a confiar en su talento: "Nunca hubo una onza de mí que creyera que no iba a encontrar un camino".

Piratas del Caribe tuvo otras dos películas además de las tres en las que la actriz participó, pero ya no colaboró en ellas.