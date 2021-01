¿Separación inminente? Aseguran que Kim Kardashian y Kanye West se divorcian

Kim Kardashian y Kanye West están de nuevo en el ojo del huracán luego de que fuentes cercanas a la pareja revelaran que el matrimonio llegó a su fin.

Fue el portal "Page Six" quien dio a conocer la noticia asegurando que Kim "ya había tenido suficiente" y que incluso ya había contratado a la famosa abogada de las estrellas Laura Wasser.

"Lo están manejando de manera discreta pero se acabó, Kim contrató a Laura y ya están en conversaciones para llegar a un acuerdo".

La fuente informó también que la pareja se encuentra en Wyoming para poder llevar a cabo la separación.

“Kim consiguió que Kanye fuera allí para que pudieran vivir vidas separadas y en silencio arreglar las cosas para separarse y divorciarse".

Asimismo, agregó que si bien Kim ha hecho mucho en el pasado para proteger y ayudar a Kanye a lidiar con sus problemas de salud mental, “ahora este divorcio está sucediendo porque Kim ha crecido mucho como persona".

Por otro lado, un amigo cercano a el rapero dijo que Kanye se sintió cada vez más incómodo e irritado por la exagerada vida de la familia Kardashian.

"Ha terminado por completo con toda la familia. No quiere tener nada que ver con ellos".

Quién se queda con qué

Otra fuente confirmó al portal que se estaban llevando a cabo las negociaciones pero que aún les faltaba decidir cómo se dividirían sus propiedades.

Al parecer Kim desea quedarse con las casa familiar, que tanto ella como él estuvieron remodelando en Calabasas, California, por la que pagaron 40 millones de dólares y gastaron 20 millones en renovaciones.

“Kim está tratando de que Kanye le entregue la casa de Calabasas, porque ahí es donde están los niños y donde están creciendo. Ese es su hogar. Ella es dueña de toda la tierra y lotes adyacentes alrededor de la casa, pero Kanye es dueño de la casa. Ambos han invertido mucho dinero en renovarlo".

La pareja se casó en 2014 en una fastuosa ceremonia en Italia y tienen cuatro hijos.

Polémicas pasadas

Cabe recordar, que en meses anteriores la pareja ya había generado polémica luego de que West publicara y luego borrara un tuit revelando que ya había intentado divorciase de Kim, a la que luego le pidió disculpas.

I would like to apologize to my wife Kim for going public with something that was a private matter.

I did not cover her like she has covered https://t.co/A2FwdMu0YU Kim I want to say I know I hurt you. Please forgive me. Thank you for always being there for me. — ye (@kanyewest) July 25, 2020

A esto se le sumó la escandalosa postulación del cantante como presidente de Estados Unidos, donde éste reveló que estaban tratando de obligarlo a someterse a un tratamiento psiquiátrico.

En su momento Kim también pidió perdón por su esposo al postularse y reveló que padecía de trastorno bipolar.

Foto: Reuters

Este sería el tercer divorcio de la famosa Kardashian, quien anteriormente contrató a Wasser para divorciarse del jugador de baloncesto Kris Humphries.

Su abogada también ha representado a celebridades como Angelina Jolie, Britney Spears y Johnny Depp.

