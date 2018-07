Esta fue la última vez que Luis Miguel vio a su mamá Marcela

No, no era la mamá de Luis Miguel aquella mujer del psiquiátrico que no sacamos de nuestra mente toda la semana hasta que llegó el capítulo 11 de Luis Miguel, la serie.



Era un domingo especial: elecciones, venía el México-Brasil y el episodio que Netflix eligió para el 1 de julio a “Marcela”.

Sin embargo, nos engañó, la realidad fue otra: nuestro héroe no ha encontrado a su mamá.

Por fin apareció Marcela#LuisMiguelLaSerie #LuisMiguel pic.twitter.com/klEEjLDjlz — BRINQUITOS CHAIRO (@BRINQUIITOS) 2 de julio de 2018

Aunque se confirmó lo que ya sospechábamos: Luismi culpa a su padre Luisito Rey de la desaparición y posible muerte de su mamá.

La frase que le lanza Luis Rey a Marcela aún retumba en nuestros oídos: “Si me dejas, te mato”, luego de decirle la italiana que quiere el divorcio.

Pero ahí no terminó todo.

🎶🎵Marcela



Todo me parece

Más bonito junto a ti

Marcela



Tus palabras son

Caricias a mi corazón

Marcela



Rosas yo quisiera regalarte

Pero a lo mejor

Toman envidia de tu piel🎶#LuisMiguel#LuisMiguelLaSerie #Marcela #LuisMi #ElSol pic.twitter.com/7FB8vYGgAu — Luis Miguel México (@LuisMiguelMXLM) 2 de julio de 2018

Tras el concierto de Luismi en el Luna Park de Buenos Aires, donde viven emotivo momento cuando le dedica la canción Marcela, Luis Rey hace de las suyas, como es su costumbre.

Obliga a Luis Miguel y Alejandro a elegir ante la inminente separación: ¡Ella o yo, coño!

Alejandro y el pequeño Sergio se quedan con Marcela, pero ¡Luismi increíblemente prefiere a su padre!

Cuando Luis Miguel prefirió a Luisito Rey que a Marcela 😥#LuisMiguelLaSerie pic.twitter.com/gRadSTLQpw — La Zebra (@ZebraRecalde) 2 de julio de 2018

¿Qué acabas de hacer Mickey?

¿Por qué Luis Rey? ? ¿Cómo pudiste dejar a tu madre?

Desconsolada, Marcela se marchó entre lágrimas… Y esa fue la última vez que Luis Miguel vio a su madre.

No te pierdas:

OMG! Aquí la canción de Luis Miguel que fue censurada por su contenido sexual

OMG! José Riaz revela los secretos de Luisito Rey en “Luis Miguel: la serie”