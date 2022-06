Las señales de Shakira en redes que no vimos sobre la separación con Piqué

Dice el dicho que “al buen entendedor, pocas palabras” y la cantante Shakira ya había dado algunas señales que su relación con el futbolista español Gerard Piqué no iba por buen camino.

Tras una semana de rumores sobre una posible infidelidad del jugador del Barcelona a la cantante, la pareja finalmente emitió un comunicado el sábado para confirmar que han tomado caminos separados.

Aunque fue el sábado cuando Shakira y Piqué acabaron con las especulaciones, la prensa de España ya había reportado que el futbolista había abandonado desde hace semanas la residencia que compartían y se mudó a su departamento de soltero.

Según El Periódico de Cataluña, la intérprete de Antología descubrió al deportista con otra mujer que no sé conoce su identidad, pero algunos medios dicen que es una modelo de 20 años de edad y otros que es la madre de Pablo Gavi, joven futbolista de los culés.

“Lo que me comentan a mí, me dicen que Shakira ha pillado a Piqué con otra y se van a separar... me dicen: Eso es así, ha ocurrido, por eso hay distancia”, dijeron por su parte las periodistas Lorena Vázquez y Laura Fa.

Bajo este contexto, queda claro que los problemas entre la pareja no son recientes y la cantante lo había expresado sutilmente en sus redes sociales.

La señales

La última foto de Shakira y Piqué en redes fue justo el 14 de febrero. Ahí parecía todo normal.

En marzo pasado fueron los últimos post que hizo sobre Piqué para resaltar lo que ha aportado al club de Barcelona con su futbol, profesionalismo y entrega, hasta afirmar: “Es el mejor central del mundo mundial”.

Eso fue el 13 y 20 de marzo. A partir de esas fechas ya no hace referencia al catalán ni subió fotos juntos como acostumbraba hacerlo.

La segunda señal que las cosas no iban bien fue cuando compartió que regresó a surfear, una actividad que le encanta a la cantante. El mensaje entre líneas es revelador:

“Después de meses en ayuno forzado de surf, hoy fue como andar en bicicleta mientras las olas parecían llevarse mis problemas”.

Ahí revela Shakira que pasaba por algunas dificultades.

Los siguientes mensajes se centraron en anunciar que estrenaría el 22 de abril su nueva canción: Te felicito, acompañada de Rauw Alejandro, la cual de acuerdo a los fans, estaría dedicada a Piqué.

Las siguientes señales fueron al publicar algunas fotos con sus hijos en las competencias de taekwondo, donde ya no se veía a Piqué como comúnmente lo hacían.

Vuelve a postear que está surfeando pero un poco más optimista al escribir: “Cuando se asoma el sol”.

El otro mensaje que mostraba lo que vivía personalmente Shakira lo escribió a propósito del Día de las Madres con una foto de sus hijos Sasha y Milan: Sólo con un beso lo curan todo y hacen que valga la pena seguir luchando por ellos.

Finalmente, el hecho más claro fue cuando la artista colombiana acudió sola al prestigioso Festival de cine de Cannes, donde deslumbró con un vestido negro que ahora muchos usuarios en redes lo comparan con el “vestido negro de la venganza” que utilizó Lady Di en 1994 en la gala de Vanity Fair cuando se enteró de la infidelidad del príncipe Carlos con Camilla Parker.

Por su parte, Gerard Piqué no es gran asiduo a redes sociales y no había hecho alguna publicación en las últimas 10 semanas hasta hace dos días, donde se le ve con algunas leyendas del Barcelona y nuevos talentos, y está acompañado de Sasha.

Según la prensa de España, Shakira y Piqué tendrían que ponerse de acuerdo sobre la custodia de sus hijos, pues según ha trascendido, la cantante quiere irse de España porque su única familia ahí era el futbolista y además enfrentará un juicio por problemas con el Fisco.