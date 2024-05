Lucerito se defiende de comentarios hacia su cuerpo: "si yo hago esas bromas es por mí"

Los comentarios hacia el cuerpo de las personas todavía se siguen haciendo, aunque en la vida pública y principalmente en redes sociales, cada vez hay más personas que cuestionan y critican estas acciones, incluida la cantante Lucero.

Recientemente, la también actriz y su familia se vieron involucrados en una polémica, pues ella defendió a su hija, mejor conocida como "Lucerito", de los comentarios por parte de Luis Videgaray, Sofía Rivera Torres y José Ramón San Cristobal durante el programa ¿Qué importa?

Los tres mencionaron durante una de sus transmisiones, que la hija de Lucero y Mijares "a veces la confundían con un hombre".

¿Qué dijo Lucerito sobre los comentarios hacia su físico?

En entrevista con Adela Micha en su programa "La Saga", Lucero y Lucerito revelaron cuál fue la reacción de la también influencer al enterarse que habían criticado su cuerpo y que eso había causado un debate en redes.

"Pues que bueno que lo dijeron de mí y no de alguna de mis amigas que que se pueden sentir muy mal y que pueden ser tan vulnerables", relató Lucero sobre lo que comentó su hija.

Posteriomente, Lucerito mencionó que se le hizo "raro" que los conductores hicieran esos comentarios sobre ella.

Lucerito se defiende

"No me dio igual pero fue como 'qué raro, yo no me he metido con ellos, no los conozco' si yo hubiera dicho pura mala onda a ellos pues chance ahí si (...) aquí fue: nos vamos a meter con esa niña porque queremos", dijo la influencer.

Del mismo modo, comentó con la conductora que es distinto que ella misma haga comentarios sobre su propio cuerpo, a que alguien más lo haga. Al respecto, Lucero, también comentó que burlarse de uno mismo no es una iinvitación a que alguien más lo haga.

"Si yo hago bromas de eso (su físico) es por mí", recalcó.