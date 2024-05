Videgaray ataca a Lucerito Mijares y Lucero responde: pobres mediocres

Eduardo Videgaray, Sofía Rivera Torres y José Ramón San Cristóbal, se disculparon con Lucerito Mijares después los comentarios y bromas realizados en su contra como parte del programa ¿Qué importa? de la cadena Imagen Televisión.

Los conductores utilizaron un video de Lucerito Mijares, hija de Lucero y Mijares, en el que afirmaba que no era una persona femenina por lo que en ocasiones la confundían con un hombre, cosa que poco le importaba e incluso le daba risa.

Esto fue utilizado por los conductores, Eduardo Videgaray y Sofía Torres para burlarse de cómo parecía un hombre y de hacer referencias a diferentes temas musicales de sus padres.

Es la hija que tuvo Mijares con Mijares: se parece a Mijares, pero canta como Lucero: Dios quita y Dios quita. Mijares todavía ni se muere y ya reencarnó en su hija, increíble.Sofía Torres.

“Puedes jugarlo a tu favor Lucerito, hacer que te paguen tu trabajo como hombre, pero entrar gratis al antro como mujer”, añadió Videgaray.

Para terminar el segmento y las bromas pesadas, Sofía Rivera añadió que, Lucerito no debería de preocupase ya que algo así viven otras personas como Wendy Guevara.

Lucero y Lucerito Mijares reaccionan a los comentarios en su contra

Lucerito Mijares aseguró que las bromas sobre la situación no le afectaron. "La verdad es que no me importa. Que ellos estén bien, que yo esté bien, háganlo como quieran", aseguró.

Afortunadamente a mi no me afecta, pero para nada, creo que, si se meten con alguna de mis amigas, o mi mamá, o familiares, pues creo que ahí si se puede quemar el bosque.Lucerito Mijares.

Ante los comentarios, Lucero reaccionó y en un duro mensaje, difundido por redes sociales, calificó de “mediocres” a todos los conductores de ¿Qué importa? y mandó apoyo a su hija.

“Pobres de los mediocres, pobres de los que no tienen inteligencia, pobres de los que no tienen nada que decir más que burlarse de los demás”. “No nos importan", aseguró.

Eduardo Videgaray y compañía se disculpan con Lucerito Mijares

Ayer, en el inicio de ¿Qué importa?, los conductores aseguraron que harían algo que nunca habían hecho: pedir disculpas por los comentarios, al sentir que debían hacerlo.

Después de que Sofía Rivera relata los chistes y bromas que realizaron, José Ramón San Cristóbal comienza la disculpa al hablar sobre el riesgo que conlleva la comedia.

Hicimos chistes de estas declaraciones, y cuando se hacen chistes esta el riesgo de que alguien se sienta ofendido que es algo que nosotros no queremos que suceda jamás."El Estaca", conductor.

Eduardo Videgaray indicó que el humor es subjetivo y que es complicado hacer humor en esta época.

“Nosotros pensamos que Lucerito es una muy bella persona en todos los aspectos de la vida, pero esa noche hicimos chiste de muy mal gusto en los ojos de algunas personas, porque en los ojos o los oídos de otras personas no, así es el humor es subjetivo, es en realidad algo personal, y que por cierto se ha convertido excesivamente complicado en estos tiempos en los que vivimos”, aseguró.

Sofía Rivera Torres es quien emite públicamente la disculpa y afirma que siempre se han preocupado por no hacer sentir mal a otros con su comedia.

“Si nos importa como los hacemos sentir, por eso si a ti Lucerito Mijares te hizo sentir mal o te ofendió algo de lo que dijimos nosotros o nuestros chistes, te ofrecemos una sincera disculpa de todo corazón con mucho cariño, y en palabras de alguien que también admiramos y vas a reconocer…”, dice Sofía para que aparezca la imagen de un video de Mijares en donde dice “la cagué, la cagué”.

Pese a la disculpa de Eduardo Videgaray y compañía, Lucero no quedó conforme con el actuar de los conductores de Imagen Televisión y afirmó que ellos quedaban “cancelados para siempre” en un comentario en sus redes sociales.

