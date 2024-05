Fernanda Blaz, ex de Werevertumorro, revela que el youtuber le fue infiel por dos años

Fernanda Blaz, la exnovia de Gabriel Montiel, mejor conocido como Werevertumorro, habló por fin de los verdaderos motivos por los que su relación de siete años con el youtuber terminó.

La también influencer y Werevertumorro terminaron su relación en 2023, luego de estar siete años juntos, cuando la noticia se dio a conocer, ambos dijeron que todo había terminado en buenos términos.

Sin embargo, a través de un “En vivo”, Fernanda Blaz habló de lo que pasó entre ella y Gabriel Montiel y el motivo de su separación.

OMG! Dua Lipa recuerda en Saturday Night Live los memes por su baile viral, ¿mejor reírse de sí misma?

¿Por qué terminaron Fernanda Blaz y Werevertumorro?

Meses atrás tanto Fernanda como Gabriel hacían comentarios e indirectas en sus redes sociales sobre cómo alguien de los dos había sido infiel, pero nada era claro.

En TikTok, varios usuarios retomaron un video de la youtuber en donde contó su parte de la historia y reveló que Werevertumorro le fue infiel por más de dos años.

Blaz aseguró que la infidelidad de Werevertumorro se dio con quien es actualmente su novia, pero ella nunca se enteró hasta que la relación terminó.

@chismexpress #fernandablaz #gabrielmontiel #werevertumorro ♬ sonido original - ChismExpress

“Estuve con una persona siete años de relación y nunca supe quién era esa persona. Yo, si me hubiera enterado antes de que siempre me fue infiel, jamás, jamás me hubiera quedado”, expresó Fernanda.

La joven lamentó haberse enterado de la infidelidad de Montiel por un hilo de X, y no por él mismo.

“Claro que no me debió de haber puesto el cuerno, pues claro. Todos preferimos eso, que en lugar de verme la cara, en lugar de burlarse de mí, me hubiera dicho -sabes que Fer, ya no estoy feliz contigo-”, añadió.

Fernanda también recordó cómo después de su ruptura, Werevertumorro publicó en sus redes indirectas contra ella que la señalaban como la infiel de la relación, cuando era todo lo contrario.

“Yo todavía no me enteraba de esto que les conté y él subió videos con indirectas en TikTok queriéndome hacer quedar mal a mí como si yo hubiera hecho algo”, dijo la influencer.