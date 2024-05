Miss Universo México reemplaza a Cynthia de la Vega, ¿quién es la nueva directora?

Cynthia de la Vega se convirtió en la directora de Miss Universo México tras la salida de Lupita Jones, pero tan solo seis meses después se anunció que cambiaron nuevamente a la persona que ocupa ese puesto, ya que ahora se ha designado a la modelo y actriz Martha Cristiana Merino, quien tiene una amplia trayectoria.

Esta modificación la dieron a conocer recientemente por medio de un comunicado en el que señalaron que esta elección tiene el objetivo de mejorar los objetivos del certamen, pues luego de llevar a cabo un análisis profundo, encontraron que ella es la opción para estar al frente.

“Estamos seguros de que este liderazgo continuará impulsando la excelencia y el empoderamiento de las mujeres en el país, y trabajará en estrecha colaboración con la Organización internacional, cumpliendo con los estándares de profesionalismo”, puntualizaron en el informe, noticia que ha causado diversas reacciones.

¿Quién es Martha Cristiana, la nueva directora de Miss Universo México?

Es modelo y actriz de 53 años que ha colaborado en distintos proyectos de la televisión, el cine y los medios impresos, ha trabajado en diferentes facetas del espectáculo, tanto delante como detrás de cámaras.

Nació en la Ciudad de México el 27 de marzo de 1971, gran parte de su vida la pasó en Durango. Desde muy joven mostró interés por las artes escénicas, por lo que buscó la forma de prepararse dentro de esta área. Fue así como saltó a la fama en sus 20's.

Su padre era arquitecto, hijo de un prolífico político llamado Aarón Merino Fernández, mientras que su madre descendía de una familia acomodada de Puebla.

Estudió actuación en La Casa del Teatro (México); The Lee Strasberg; Theater Institute y The Barrow Group en Nueva York. Estudio además guionismo con Jason Grieff; dirección con Erin Greenwell y Documentary Development Research and Finances con Thom Powers en Nueva York.

Ha desfilado en numerosos certámenes como Miss Puebla y participó en Señorita México, ganando el Miss Dorian Grey lo que la llevó a ser la protagonista de las portadas de varias revistas de renombre, algunas de ellas han sido Vogue, Hola o Elle.

Martha Chistriana Merino es conocida por su trabajo en varias telenovelas, entre las que destacan ‘Cuando seas Mía’ y ‘Mirada de mujer. Ha escrito, producido y dirigido cortometrajes, como ‘Alterego y la máscara del miedo’, presentado en el Festival Internacional de Cine de Morelia.

Dentro de sus escritura cuenta con una columna para Animal Político en donde habla de la desigualdad de género que se sigue viviendo en la actualidad.

Por otro lado, como artista plástica logró que uno de sus cuadros se exhibiera en el Museo de Sharjah de Emiratos Árabes Unidos en el año 2000.

En cuanto a su vida personal la actriz estuvo casada con Alberto Ventosa con quien tuvo dos hijos; Aarón y Beto. Más tarde se divorció y contrajo nupcias con Raúl Martínez Ostos con quien mantuvo matrimonio por 15 años.

Fruto de esta relación nacieron otros dos niños a los que llamó Luca y Mateo. De acuerdo con la revista Quién, su separación se anunció de manera oficial en el año 2015.

