¿Luis Miguel será demandado? Fans argentinos molestos por supuestos dobles en los conciertos

Luego de la gran espera, Argentina recibió a Luis Miguel para el comienzo de una extensa gira, y todo iba bien hasta que surgieron los rumores de que quien estaba en el escenario no era El Sol, sino que un doble.

El periodista Luis Ventura elevó las sospechas que ya circulaban en redes sociales al hacer un listado de las diferencias que notó entre el Luis Miguel que se presentó en Argentina y el "verdadero" durante el programa Secretos Verdaderos.

Una de las principales diferencias es el peso del artista, pues aunque se haya sometido a una dieta para sus presentaciones, parecía un poco más pequeño de lo que es realmente. Todo esto junto con los videos del show aumentaron la sospecha.

Ante esto, uno de los públicos más importantes para El Sol se vio envuelto en la polémica de si en realidad hicieron largas filas y gastaron mucho dinero para ver a alguien que no es su ídolo, lo que generó molestia.

Primero se vio reflejada en las propias redes donde expresaron su descontento, pues la idea es presenciar un concierto de Luis Miguel, no se alguien que se le parece, pero después salió a la luz una posible demanda.

De acuerdo con el programa argentino A la Tarde, un grupo de fanáticos prepara una demanda colectiva contra el artista por fraude.

#eldobledeluismiguel ♬ sonido original - CN7 Noticias @cn7noticias 💣DENUNCIARÍAN A LUIS MIGUEL POR SU SUPUESTO DOBLE 🎶 Luego de sus exitosos shows en Buenos Aires, Luis Miguel podría enfrentar una demanda legal. No por su música, sino por su apariencia física, la cual ha generado rumores y debates en las redes sociales y medios de comunicación. ⚖️ "Iniciarán una denuncia por estafa a Luis Miguel y a la productora", comentó el abogado Roberto Casorla Yalet en el programa "A la tarde". Al profundizar sobre el motivo, explicó que una fanática cree que quien se presentó en el escenario no era el "Sol de México", sino un doble. 💼 Las implicancias legales son variadas: desde incumplimiento de contrato hasta fraude al consumidor y violaciones a derechos de autor. Sin embargo, mientras algunos creen en la teoría, otros defienden fervientemente al artista, asegurando que no hay base para dicha acusación. 🤔 La polémica ha dividido opiniones entre fans y celebridades. Mientras algunos respaldan la hipótesis del doble, otros se muestran escépticos y apoyan al icónico cantante mexicano. #LuisMiguel #OperativoLM

Según uno de sus invitados, el abogado Roberto Casorla Yalet, personas que asistieron a los primeros conciertos en Buenos Aires podrías demandar por incumplimiento de contrato, fraude al consumidor y violaciones a derechos de autor.