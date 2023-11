Expareja de Alfredo Adame lo demanda: si no lo veo en la cárcel, por lo menos en el psiquiatra

Magaly Chávez, la expareja sentimental de Alfredo Adame dio a conocer que demandó al actor por daño moral, después de que este aseguró que ella era una mujer transexual y se lo había ocultado durante su noviazgo.

Ambos mantuvieron una relación en el 2022, sin embargo, no terminaron en buenos términos, según lo dicho por la propia influencer.

Chavéz dio a conocer durante una entrevista para el programa “Venga la Alegría” que Alfredo Adame había sido notificado para la primera audiencia que se llevó a cabo el pasado 10 noviembre, pero el exconductor de “Hoy” no se presentó.

Durante esa audiencia, las autoridades determinaron algunas medidas en protección de la modelo, como que Adame tiene prohibido mencionar su nombre públicamente, así como acercarse a ella.

La exparticipante de realitys como “Enamorándonos”, “Soy Famoso, sáquenme de aquí”, dijo que ella espera que Adame sea castigado por afectar su estabilidad emocional.

“Queremos llegar a todo lo necesario para que esta persona pague. Es algo que yo siempre he dicho, yo lo que quiero es que sea castigado por lo que ha dicho, por lo que ha hecho en mi contra”, sostuvo Magaly.

Magaly Chávez piensa buscar ayuda psicológica tras romance con Alfredo Adame

Magaly Chávez también dio a conocer que no duda en buscar ayuda psicológica, pues las agresiones y difamaciones que Alfredo Adame ha realizado en su contra han afectado también a su familia.

“No me incomoda decir que yo más adelante necesite un psicólogo, porque esto de verdad no lo puedes manejar tú solo, las agresiones que te llegan por todos lados”, aseguró la modelo.

También agregó que Adame es una persona agresiva y que ha afectado a muchas personas con sus declaraciones, por lo sugirió que Alfredo Adame debería recibir atención psiquiátrica.

“Si yo no lo veo en la cárcel, por lo menos lo quiero ver en un psiquiatra, no espero de él nada. No puede haber una persona como él así, como si nada”, señaló.